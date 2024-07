Abogado asegura que contra Wander Franco no hay caso y acusa a magistrada Olga Diná Llaverías

El abogado de Wander Franco, jugador de los Rays de Tampa en Grandes Ligas, aseguró que contra de su defendido no hay caso y que las acusaciones son las mismas que circulan en la redes sociales.

El jurista Teodocio Jáquez aseguró que el Ministerio Público solicitó un anticipo de prueba, mediante el cual la menor que se menciona fue llevada a entrevista en Cámara de Gesell y que ante el juez ella en ningún momento mencionó a Wander Franco.

Aseguró que en su momento se conocerán los detalles del caso, al tiempo de preguntarse por qué la fiscal Olga Diná Llaverías ha hecho suyo ese caso.

Jáquez emitió sus declaraciones en una llamada al programa Notisucesos de Radio Puerto Plata, 99.7FM en donde se cuestionó: “Fíjese bien, la magistrada Luisa Marmolejos es la directora de la Unidad de Violencia de Género, ¿y por qué Luisa Marmolejos no está en ese caso, por qué Michel, su asistente, no está en ese caso, por qué Kelmi, el titular no está en ese caso, sino ella, que tiene un muchacho de mandado aquí”.

Dijo que la acusación se presentó pasadas las 6 de la tarde cuando "ya no había lugar para nada" y refirió que todavía no tenía a manos el documento de acusación, el cual esperan recibir en el día de hoy, y prometió que tan pronto tengan acceso al documento la prensa conocerá los detalles.

Reiteró que “ellos”, refiriéndose a los fiscales, saben que no hay caso, "sino un empecinamiento de Olga Diná Llaverías".

La Fiscalía de Puerto Plata depositó acusación formal contra el beisbolista, con implicaciones de abuso sexual y explotación sexual en contra de una menor.