Tres de los involucrados en el asalto a sucursal del Banco Popular son parientes

Las cuatro personas señaladas como los responsables del asalto a la sucursal del Banco Popular el pasado lunes, fueron identificadas, este viernes, por la Policía Nacional.

De acuerdo a Diego Pesqueira, vocero de los agentes del orden, Jorge Luis Estrella Arias y Richard Miguel Estrella Arias eran hermanos, mientras que Eddy Emmanuel Segura Arias, era “primo hermano” de estos dos.

La cuarta persona involucrada es Johan Eduardo Belliard Aybar, quien murió a manos de la Policía.

De acuerdo a la Policía Nacional, este joven, quien murió en un supuesto intercambio de disparos con los agentes, es hermano de Heriberto Belliard Aybar, alias el Pichón y quien fue ultimado en 2023, por la Policía al supuestamente pertenecer a una banda de delincuentes nombrada “Los Rabia”, quienes fueron señalados como los responsables de atracar a la farmacia GBC, ubicada en el kilómetro 17 de la autopista Duarte.

La entidad del orden indicó además que Jorge Luis Estrella Arias, tiene 36 años de edad; su hermano, Richard Miguel Estrella Arias, 25 años; Eddy Emmanuel Segura Arias, 26 años y Johan Eduardo Belliard Aybar, 24 años.

Las informaciones hasta el momento establecen que solo estas personas están involucradas en el asalto, donde se sustrajeron RD $1,600,000.00.

“Estoy arrepentido, le dije a mi hermano que se entregara de un inicio, que no estábamos de acuerdo con eso, le dije que yo soy parte de la policía también, me siento muy arrepentido, no quería estar envuelto en eso, yo soy una persona pública, hicieron unos artefactos explosivos de mentira, el joven que murió primero (Johan Eduardo Belliard Aybar), le dije a mi hermano entrégate, ya que eso nos va a traer muchos problemas”, dijo a la prensa, Jorge Luis Estrella Arias, cuando fue llevado al Palacio de la Policía Nacional, luego de su apresamiento en Punta Cana.

El joven, quien es modelo de revista, actor e instructor de armas. En sus declaraciones señaló que su hermano lo convenció para cometer el asalto, porque “queríamos ayudar a la familia porque estábamos pasando por una situación económica”.

Dijo que Richard Miguel Estrella Arias fue la persona que guardó el dinero y que le recomendó que se entregara a las autoridades.

Esta persona fue ultimada por la Policía Nacional en un supuesto intercambio de disparo en una cabaña de la autopista 30 mayo. Asimismo, Johan Eduardo Belliard Aybar, murió en un supuesto intercambio de disparos cuando iba a ser apresado en su residencia.

De acuerdo a la Policía Nacional, Eddy Emmanuel Segura Arias, se entregó a las autoridades a quienes les admitió su implicación en este caso.