Jorge Luis Estrella cambia versión: 2 veces dijo que su hermano muerto no estaba implicado y ahora dice sí

Luego de que la Policía Nacional informara los nombres de las cuatro personas involucradas en el asalto a la sucursal del Banco Popular, ubicada en la avenida Luperón, Jorge Luis Estrella Arias, quien se encontraba prófugo, envió un video a un influencer de las redes sociales.

En el audiovisual enviado a Tornicleto2 expresó que su hermano Richard Miguel Estrella Arias “no tenía nada que ver con eso” refiriéndose al asalto.

“Que lo sepa el país entero: mi hermano no tenía nada que ver con eso. Yo fui que estaba en eso, mira, yo no tengo nada, ahorita, van a decir que yo tengo pistolas, mira, yo no tengo nada”, dice al levantarse la camisa y mostrar su cintura, para que se viera que no tenía armas de fuegos, “yo hice por una estupidez eso, no fue por nada malo”, expresó en el audiovisual.

El hombre también habló con RC Noticias y dijo que se iba a entregar y le había matado a su hermano que no tenía nada que ver.

"Me voy a entregar, mataron a mi hermano, él no tenía nada que ver", dijo en el corto audiovisual.

Más tarde y luego de ser apresado y trasladado al Palacio de la Policía Nacional, dijo a los periodistas que su hermano sí estaba involucrado en el asalto y era la persona que lo había convencido debido a que “queríamos ayudar a la familia porque estábamos pasando por una situación económica”.

Asimismo, dijo que su hermano fue la persona que se llevó el dinero sustraído de la entidad bancaria que de acuerdo al vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, se sustrajo un millón seiscientos mil pesos (1,600,000.00).

“Estoy arrepentido, le dije a mi hermano que se entregara de un inicio, que no estábamos de acuerdo con eso, le dije que yo soy parte de la policía también, me siento muy arrepentido, no quería estar envuelto en eso, yo soy una persona pública, hicieron unos artefactos explosivos de mentira, el joven que murió primero (Johan Eduardo Belliard Aybar), le dije a mi hermano entrégate, ya que eso nos va a traer muchos problemas”, dijo a la prensa.

Asimismo, expresó que fue la persona que les ayudó a conseguir la instrumentaría usada en el asalto.

En este caso además de Jorge Luis Estrella Arias y su hermano, Richard Miguel Estrella Arias, muerto en un supuesto intercambio de disparos; Johan Eduardo Belliard Aybar y Eddy Emmanuel Segura Arias, quien es primo hermano de los hermanos Estrella Arias y se encuentra detenido en el Palacio de la Policía.

De acuerdo a Pesqueira en las próximas horas se estarán dando todos los detalles de este asalto, donde hasta el momento solo están involucradas estas cuatro personas.