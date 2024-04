El Dotolcito: “Eso no cabe en la cabeza de nadie que yo soy jefe de una banda”

Wesly Vincent Carmona “El Dotolcito” reiteró su inocencia durante el juicio de fondo que se sigue por la muerte del joven Joshua Omar Fernández, por la que el Ministerio Público lo acusa a él, a Luis Brito Troncoso “Luisito” y Allyson de Jesús Pérez Mejía “Chiquito”.

Vincent Carmona expresó ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que todos declararon que él fue quien llamó a Chiquito, destacando que si lo hubiese hecho, el Ministerio Público tendría en una de sus pruebas un registro de la llamada donde se muestre que a una hora específica lo haya llamado.

Resaltó que “todo el que va a esa discoteca (Kiss) conmigo, a nadie revisan, nadie hace fila, nadie paga dinero. Dijeron que yo sabía que eso iba a pasar, si yo sabía todo lo que iba a pasar, yo no podía ser tan idiota y me voy a ir en ese vehículo si yo sé lo que ellos van a hacer”.

Dijo también que se declaró que fue quien ingresó las armas, “ellos mismo dijeron que no revisaron a nadie, es fácil decir que yo entre las armas, pues yo sabía que no la iban a revisar y todo el que se sentó aquí que fue a la discoteca también dijo “a mí tampoco me revisaron””.

Agregó además que andaba con al menos 30 personas y que si sabía lo que iba a pasar no hubiese llamado a los otros acusados, “si yo sé que ellos iban a atracar a un lugar que yo estoy trabajando, porque yo estaba trabajando ahí, no los llamo”.

Explicó que había declarado que al llegar a la segunda discoteca se fue a su casa y no llegó a entrar.

“Ellos también dicen que a ellos lo estaban buscando, tiene que estarlo buscando porque ustedes no se entregaron, a mí me llamaron y fui y me entregué”, manifestó Carmona, quien también explicó que la prueba que el Ministerio Público encontró fue porque él ofreció su celular.

“Si yo hubiese querido esconder algo, porque yo sabía, borro todo, borro las fotos del celular, borro fotos con pistolas, borro conversaciones”, agregó.

“Yo duré un mes para entregarme, a mí me quieren poner como ejemplo de una banda. Mírenlos a ellos dos y mírenme a mí, yo acabo de cumplir 19 años, lo cumplí estando preso, miren a esos dos. ¿En la cabeza de quien cabe que yo voy a hacer eso?”.

Culminó diciendo que no cabe en la cabeza de nadie decir que es jefe de una banda teniendo apenas 19 años, “no hay ninguna prueba de que yo tengo una banda o que yo mandaba hacer atracos, yo vuelvo reitero mi inocencia, gracias”.

El Ministerio Público solicitó al Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que los imputados por la muerte de Joshua Omar Fernández, sean condenados a la suma de 110 años de prisión, 30 años para El Dotolcito y 40 años para Luisito y Chiquito.