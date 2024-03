Pepca retira de tribunal acuerdo arribado con Juan Asael Martínez, imputado en caso Medusa

El Ministerio Público (MP) luego de llegar a un acuerdo de un penal abreviado con el imputado Juan Asael Martínez, lo retiró del tribunal, tras las declaraciones del acusado en la audiencia que se sigue en el caso Medusa, cuyo principal implicado es el exprocurador Jean Alain Rodríguez.

Mirna Ortiz, coordinadora de la Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dijo al juez Amaury Martínez que decidieron dejar sin efecto el acuerdo arribado con el imputado, debido a que este declaró en el tribunal de que fue extorsionado para firmar dicho acuerdo.

En ese sentido, pidió al tribunal que el imputado sea enviado a juicio de fondo para que allí responda por los hechos que se le imputa de formar parte del entramado de corrupción en el caso medusa.

En el tribunal, el imputado denunció que fue extorsionado para firmar un acuerdo con el Ministerio Público, a pesar de que no sabe qué hace en el expediente, no formo parte de ninguna de las empresas mencionadas, no laboró en la Procuraduría, ni participó en ningún proceso de licitación.

Ante esta situación, el Ministerio Público pidió al tribunal dejar sin efecto el criterio de oportunidad que había pedido a favor del encartado y que por consiguiente sea enviado a juicio de fondeo para que allí responda por los hechos que se le imputa.