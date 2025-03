"Mandaba a callar y nos llamaba cucarachas": Miembros de CC se quejaron de malos tratos de Janel Ramírez

Janel Ramírez Sánchez, presidente de la Cámara de Cuentas, se habría referido de forma ofensiva en contra de algunos de los trabajadores de ese órgano fiscalizador, llegando a llamarles “ratas y cucarachas”.

Así lo establecen los interrogatorios realizados por la comisión especial de la Cámara de Diputados que investigó en 2023 varias irregularidades cometidas por ese órgano y que fue dado a conocer esta semana.

De acuerdo al interrogatorio realizado a la secretaria de ese órgano fiscalizador, Tomasina Tolentino, las mujeres eran maltratadas de forma verbal por el presidente de la Cámara de Cuentas, llegando a referirse a ellas como “esas ratas, esas cucarachas”.

“La verdad es que somos maltratadas, la verdad es que a nosotros se nos trata como que somos niños ´cállese, espere la palabra, déjese dirigir, usted no es nadie´ y bueno me voy a reservar por respeto a ustedes y educación algunos otros calificativos, pero no puedo dejar mencionar que al referirse a nosotras y de manera específica mira la vice presidenta es costumbre que el presidente en reuniones generales con los auditores se refiera a nosotros como esas ratas, esas cucaracha... como que se apandilla, así es, y pueden ver en los plenos solamente falta que a veces agarre el mallete y nos dé por la cabeza, porque lo hace verbalmente pero físicamente solamente faltaría eso”, dice el informe de los diputados.

De igual forma y aunque negó que Janel Ramírez le haya llamado “rata o cucaracha”, Elsa Peña Peña, también miembro de la Cámara de Cuentas, indicó que Janel Ramírez Sánchez sí le mandaba a callar o no le permitía el uso de la palabra.

“Bueno, de cucarachas, ratas no lo he oído, si ha mandado a callar, a mí misma ha mandado a callar, o no me ha dado la palabra, porque si hay algo que usted no está de acuerdo con la idea del planteamiento que usted está haciendo, o cualquier cosa, él te manda a callar o te quita la palabra”, respondió ante la pregunta de si Janel les llamaba cucarachas, ratas o les mandaba a callar.

Asimismo, Iguemota Alcántara, secretaria general auxiliar de la Cámara de Cuentas al ser cuestionada sobre este tema respondió que el presidente de ese órgano fiscalizador se había expresado con palabras “fuera de contexto” en algunas ocasiones.

“Palabras fuera de contexto, han subido de tono dentro de lo que es un órgano colegiado o en el nivel que ellos están, a veces se dan lenguajes o irrespetos que entiendo que sí, que hay irrespetos”, dijo al asegurar que las palabras ratas, cucarachas se habían utilizado, pero “fuera de lo que es la grabación”.

Sin embargo cuando se le cuestionó a Mario Arturo Fernández Burgos, también miembro de la Cámara de Cuentas si había escuchado a Janel Ramírez llamar de esta forma a alguien o les mandó a callar este negó que se hiciera.

Esta investigación surgió luego de que se conocieran varias irregularidades en las que incurrieron los miembros de la Cámara de Cuentas, en especial una acusación de acoso por dos empleadas de ese órgano fiscalizador contra el presidente.

En el informe, los miembros de la Cámara de Diputados recomendaron al Senado de la República destituir los miembros y hacer un juicio político, petición que fue rechazada.