Hermana de uno de los imputados por muerte de Paula Santana confía en su inocencia

Lismeily Altagracia Marte, hermana Joaquín Alexander Hidalgo Marte, imputado en el caso de la joven Paula Santana, quien fue encontrada muerta en la alcantarilla de un drenaje pluvial en las inmediaciones de la zona franca Las Américas, aseguró que su pariente no participó en el hecho.

“Yo confío en Dios que mi hermano no sabe nada de eso, porque él me lo ha dicho claro que no y que no… al contrario, me ha visto que voy a llorar y me dice que por qué estoy llorando si él no tiene nada que ver”, declaró Marte a los medios de comunicación.

La mujer dijo que confía plenamente en su hermano y que está en que la situación se va aclarar y “él va a salir de ahí”.

De acuerdo con Marte, quien ha conversado con su hermano, él le ha contado que no vio nada.

“Yo le pregunto y él me dice que no vio nada y que no”, expresó.

Asimismo, Marte señaló que miembros de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) han propinado golpes a su hermano y “hasta le pusieron una funda negra en la cabeza”.

Dejó claro que su hermano tiene un pasado. De acuerdo con su declaración, estuvo encarcelado por drogas.

“No fue por violación ni maltrato a nadie, sino por drogas. El tenía un poco más de un año suelto y no hubo quejas de él”, manifestó la mujer.

Asesino frustró sueño de Paula de ser azafata Lea también

El cuerpo de Paula Santana fue encontrado el jueves de la semana pasada justo al lado del lugar donde laboraba, una de las empresas de la zona franca Las Amércias, Integer Holdings Corp, en Santo Domingo Este.

Johanny Escalante, madre de Paula, afirmó que era acosada desde hace tiempo, pero no dejaba el trabajo para poder pagar sus estudios de auxiliar de vuelo.

La chica había reportado a Recursos Humanos la situación; sin embargo, no le hicieron caso.

Los peritos de Patología Forense establecieron que la joven falleció a consecuencia de asfixia por estrangulación y que fue abusada sexualmente por sus agresores.