Autoridades de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos realizó este viernes un "levantamiento" a una de las propiedades de la familia López Pilarte, como parte de un proceso de investigación de la compañía Inversiones Cutupú.

Según el abogado de Micky López, Luis Feliz, la procuraduría obtuvo la autorización de un juez para realizar un levantamiento en el inmueble.

“Sí, había autorización judicial de la procuraduría para hacer el levantamiento del acta de este inmueble. No hay desplazamiento, se mantiene en control de la familia López Pilarte, no hay allanamiento, no hay arrestados, solo el levantamiento de un acta por la Procuraduría”, comentó el abogado.

En un principio la presencia de autoridades dio la impresión de ser un allanamiento, pero finalmente se confirmó que consistió en un levantamiento, que reviso el inmueble y tomó algunas fotografías.

Micky López, junto a su esposa, la diputada Rosa Amalia Pilarte, son acusados de supuesto lavado de activo y narcotráfico.