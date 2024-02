Seis de cada diez cigarrillos consumidos en RD provienen de comercio ilícito

Seis de cada diez cigarrillos que se consumen en República Dominicana provienen del comercio ilícito, afirmó el brigadier general retirado de la Policía Nacional de Colombia, Juan Carlos Buitrago, tras participar en una sesión de trabajo en la Ciudad de Panamá, donde expuso la realidad del contrabando que se da en los puertos más importantes del país centroamericano, como Colón y Manzanillo.

Esta es una amenaza que ha puesto en aprietos la economía de América Latina y el Caribe, con pérdidas millonarias en evasión fiscal y de impuestos, de acuerdo con autoridades de COEPA, una alianza público-privada que busca prevenir y combatir el comercio ilícito y su relación con el crimen organizado transnacional.

Según Buitrago, quien es el coordinador de COEPA, cerca de US$150 millones es el costo del contrabando de los productos comerciales que se trafican de manera ilegal en ambas regiones, cada año.

“El costo en materia de evasión fiscal y de impuestos es enorme. Todos los días estamos incautando cigarrillos ilícitos que llegan (a Colombia, Ecuador, Panamá) a través de contenedores”, señaló el general desde la Cámara de Comercio, Agricultura e Industrias de Colón, en Panamá.

Buitrago visitó República Dominicana el año pasado. Durante su estadía, sostuvo reuniones con la Asociación de Industrias de República Dominicana (AIRD), con el ministro de Economía, Pavel Isa Contreras, así como con la Cámara de Industria de Guatemala y el sector privado.

El tema central giró en torno a la situación que ha vivido el país y la zona fronteriza que comparte con Haití, sobre la entrada y salida de productos ilegales.

“Se trata, precisamente, de visibilizar más el problema del contrabando y su relación con otros fenómenos criminales, como el tráfico de armas, el problema migratorio, el problema de la frontera con Haití y del narcotráfico”, explicó el coordinador de COEPA.

“Acordamos de que República Dominicana tiene todas las condiciones para liderar un mecanismo en el Caribe y con algunos países centroamericanos”, recalcó.

Un sistema anticontrabando

El general en retiro ha considerado que el país podría encabezar una estrategia integrada por sectores privados, gremios, autoridades, cuerpos castrenses y empresas, para enfrentar el comercio ilícito “en todas sus modalidades”.

La estrategia incluye cuatro tareas.

La primera consiste en combatir la corrupción, un objetivo con el que República Dominicana está de acuerdo, según apuntó el oficial retirado colombiano. Aunque subrayó que para lograrlo se debe “trabajar con transparencia e integridad”.

No obstante, aclaró: “Si no se limpia la casa, si no hay investigación y no hay procesos debidos, diligencia y de transparencia sobre los funcionarios encargados de ejercer los controles, la inteligencia, la investigación y las inspecciones aduaneras sobre la internación o la salida de mercancía del país es difícil avanzar”.

La segunda tiene que ver con la importancia de fortalecer la inteligencia y la investigación criminal para identificar las estructuras que operan en República Dominicana y en la región, con el propósito de investigarlas, judicializarlas y desarticularlas.

Según Buitrago, la tercera tarea es encarar el lavado de dinero. “Es la fuente más importante del sistema de economía criminal que se reproduce permanentemente”, afirmó.

Como cuarta misión, está el proceso de distribución de dominio. Se trata de avanzar en una ley “mucho más fuerte, más poderosa” para quitarle los bienes a las estructuras delictivas.

El CECCOM “necesita mayores recursos”

Tras ser entrevistado por miembros de la prensa dominicana, el experto en labores de inteligencia también habló sobre el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM), cuya fuerza está vinculada al Ministerio de Defensa.

Buitrago, que sostuvo un encuentro con César Augusto Miranda, director del CECCOM y general de brigada del Ejército dominicano, dijo que la institución necesita mayor capacidad, recursos y tecnología.

Además, “necesita algo importante que casi no tienen estos países (del Caribe), que es mayor inteligencia e investigación para desarticular el fenómeno, como un sistema de economía criminal y no simple y llanamente para incautar volúmenes de mercancía en los controles fronterizos y marítimos, de tierra o en los puertos”, expuso.

Durante el último trimestre de 2023 (octubre, noviembre y diciembre), el CECCOM retuvo 10,579,907 unidades de tabacos y derivados, como parte de sus acciones para controlar el comercio de mercancías ilícitas.

Para el coordinador de COEPA, no basta con realizar incautaciones de productos ilegales, ya que esto les permite a las estructuras delictivas seguir en el círculo criminal.

Por ello, señaló: “Si no desarticulan las cabezas, si no les quitan la motivación, que es la plata y los bienes, difícilmente se podrá desarticular el problema de raíz”.

República Dominicana será invitada a COEPA

Buitrago dijo que invitarán al país para que forme parte de la alianza público-privada, COEPA, en Panamá.

El propósito de la invitación es para que las autoridades dominicanas vean el modelo de COEPA, sus proyecciones, así como el intercambio de inteligencia e investigación para el modelo que la alianza quiere replicar en la nación centroamericana en la prevención y el combate del comercio ilícito.

La invitación, según el general retirado, se formalizará en los próximos días.