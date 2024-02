Fijan para el próximo nueve de febrero audiencia de caso Operación Medusa

El juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Amauris Martínez aplazó la audiencia de juicio preliminar contra los imputados en el entramado de corrupción que contempla el caso Operación Medusa para el próximo viernes nueve de febrero a las nueve de la mañana.

El juez del Tercer Juzgado emitió la referida decisión acogiendo los pedimentos planteados por la defensa técnica de los imputados Alfredo Solano, así como del exprocurador Jean Alain Rodríguez Sánchez de que pueda ser observado el plazo de los cinco días otorgados en decisión anterior en fecha 26 de enero del año 2024, con relación al caso Operación Medusa.

“El tribunal fija por concepto de esta suspensión de juicio recesado de acuerdo al artículo 315 y 316 el conocimiento de la próxima audiencia para el próximo viernes nueve de febrero a las 9 de la mañana ”, indicó el juez Amauris Martínez.

En ese sentido, los abogados de los imputados objetaron que el plazo concedido de cinco días otorgado el pasado viernes aún no había culminado, ya el mismo empezó a correr a partir del martes.

“Si partimos de la fecha de notificación que era el viernes, no se cuenta sábado ni domingo, ni el lunes que era día de fiesta, por tanto para nosotros la semana ha comenzado a correr a partir del martes; los cinco días no estaría entonces formalmente computarizados porque no se cumplen el viernes, se cumplen el lunes de la semana que viene”, señaló el abogado defensor.

Según el juez Martinez en garantía de estos motivos peticionados por el juez como garante de esta decisión previa y en virtud justamente del principio de coherencia emitía la ya mencionada conclusión en la audiencia.

Hasta el momento el ministerio público ha dado lectura a de 12, 078 páginas, de un total de 12, 274 que contiene la acusación en contra del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y el resto de acusados de incurrir en corrupción administrativa, según el expediente de la Operación Medusa.

El expediente de la Operación Medusa, además del exprocurador, involucra a Alfredo Alexander Solano, exsubdirector administrativo del Ministerio Público; a Javier Alejandro Forteza Ibarra, exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, y a Jonathan Joel Rodríguez Imbert, exdirector administrativo.

Igualmente, a Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos; a la exsubdirectora administrativa, Altagracia Guillén Calzado, así como a Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad, y al exasesor Miguel José Moya, entre otros.

Jean Alain sigue con grillete y arresto domiciliario

Luego de que el juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Amauri Martínez, conociera por tercera vez la revisión de la medida de coerción del exprocurador Jean Alain Rodríguez, en la que este solicitaba la eliminación del arresto domiciliario, la misma no fue aceptada.

Martínez mantuvo en contra de Rodríguez la medida de coerción, consistente en arresto domiciliario y grillete electrónico, tras acoger lo expuesto por el Ministerio Público y considerar que no existían presupuestos novedosos.