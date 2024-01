Pro Consumidor ha recibido al menos 1,400 denuncias por estafas inmobiliarias, según director

En un periodo de dos años, Pro Consumidor ha recibido 1,400 denuncias y reclamaciones por estafas inmobiliarias, informó este martes su director, Eddy Alcántara.

“La naturaleza es precedente, como el caso de los vicios de construcción; pero el 70 % (de las denuncias) es por un tema de aumento en el costo de la vivienda, cuando está estipulando o no en el contrato entre el proveedor y consumidor”, explicó el titular.

No obstante, indicó que Pro Consumidor ha recibido “centenares” de denuncias y reclamaciones aparte de las 1,400, que la entidad no ha establecido estadísticamente, debido a que tienen una tipificación punible, es decir, son consideradas como un delito.

“Cuando hablamos de estafa nosotros lo referimos al Ministerio Público, y el Ministerio Publico es quien tiene que actuar en consecuencia”, dijo Alcántara durante una entrevista en el programa “El Día”, que se transmite en Telesistema (Canal 11).

De las 1,400 denuncias y reclamaciones, Pro Consumidor ha conciliado entre un 85 y 90 % a través de mecanismos de acuerdos, a fin de evitar la comparecencia ante un tribunal, según Alcántara.

“Los que no llegan a acuerdos, Pro Consumidor estadísticamente tiene cerca de un 96 % de esas decisiones, que son a favor de los consumidores, porque muchas veces se le quiere aplicar abusivamente un aumento desproporcionado, un aumento que a veces no está estipulado en el contrato, y cuando no estipulado, de que el consumidor va a asumir esa indemnización, no se le puede aplicar”, señaló.

Las declaraciones de Alcántara se producen días después de que se destapara la ‘Operación Nido’, cuyo entramado delictivo estafó a ciento de personas tanto en el territorio dominicano como en el extranjero, utilizando el sector inmobiliario.

El director de Pro Consumidor dijo que la mayoría de los consumidores involucrados en este caso lo han referido al MP.

Agregó que han trabajado trece expedientes, de 30 o 40 que han recibido.