Caso Calamar: conocerán hoy solicitud de prórroga del Ministerio Público para presentar acusación

La jueza del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional conocerá hoy la solicitud de prórroga presentada por el ministerio público para la presentación de la acusación en el caso Calamar.

La magistrada Patricia Padilla, fijó para las 9:00 de la mañana el pedimento de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, con la cual procura que el tribunal les otorgue un plazo para la presentación del acto conclusivo.

El pedido de solicitud de prórroga fue solicitado por el procurador adjunto, Wilson Camacho, horas antes de que se venciera el plazo para la presentación de la acusación contra el ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero, el ex ministro de la Presidencia, José Ramón Peralta y los demás encartados.

Tribunal decidirá sobre pedido de Peralta

Mientras que la jueza Ana Lee Florimón, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien fue designada para el control de las investigaciones en torno a Peralta, dará a conocer hoy su decisión sobre el pedido del ex funcionario. El caso era llevado por la jueza Patricia Padilla, quien fue recusada.

La magistrada fijó para las 3:00 de la tarde, la lectura de la decisión en torno al pedido de la defensa técnica de Peralta, de que se ordene al ministerio público entregarle todas las actuaciones, evidencias y pruebas reunidas que dice tener en su contra para fundamentar su acusación.

La defensa técnica del ex funcionario del Gobierno de Danilo Medina, los doctores Pedro Balbuena, Santiago Rodríguez y Emery Rodríguez, hicieron el pedido al tribunal, ante la negativa de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), de entregarle los documentos requeridos.

Sostienen que el Ministerio Público no tiene que hacer excepciones, ni reservas de ninguna de las actuaciones, tiene que dejar ver la carpeta fiscal completa para ellos ver el curso de la investigación y si el ente acusador está siendo objetivo con las pruebas a cargo y descargo.

El caso fue declarado complejo el pasado mes de abril, por la jueza Kenya Romero, del juzgado de atención permanente del Distrito Nacional, quien además dictó prisión preventiva en contra de Donald Guerrero y José Ramón Peralta.

Esta operación, llevada a cabo por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), se puso en marcha el pasado mes de marzo con 40 allanamientos y el apresamiento de 15 personas.

En el caso figuran además como imputados, el ex ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, el ex contralor General de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; ex director de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, el economista Ángel Lockward y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.

Asimismo, Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emir Fernández de Paola, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación, Ana Linda Fernández, Aldo Antonio Gerbasi, Ramón David Hernández, Víctor Matías Encarnación y Rafael Parmenio Rodríguez Encarnación.

La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los imputados es de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado de activos, entre otros.