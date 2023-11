Consejo de la Magistratura entrevista a otros 21 aspirantes al TC

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) continuó este miércoles las vistas públicas con la evaluación de 21 candidatos que aspiran a ocupar las vacantes de jueces en el Tribunal Constitucional, de modo que ya se ha conocido las ideas de 37 candidatos de 115 aspirantes.

La sesión se inició a las 9:38 de la mañana con las palabras del presidente Luis Abinader, quien por su oficio también es titular del CNM.

La metodología utilizada para las entrevistas continuaron con la misma temática que el pasado lunes: Una presentación individual de cada aspirante durante cinco minutos y luego los integrantes del CNM pueden realizar preguntas por hasta un máximo de 15 minutos.

El primero en ser evaluado fue el abogado de Santiago Evander Eduardo Campagna González, quien sostiene que la formación católica o cristiana contribuye a la formación del individuo por lo que sería un mejor ciudadano.

La segunda postulante fue la fiscal Yrcania Ibelice Casado, quien precisó que como Ministerio Público es juez de la querella y como juez sería crear precedentes constitucionales desde una visión de imparcialidad total.

Con relación a los cirberataques pidió un sistema de protocolo de respuesta a las incidencias y que se debe crear conciencia a la ciudadanía, y una tutela efectiva por parte del Estado.

El CNM siguió las evaluaciones con el juez Juan Bautista Castillo Peña, Johanny Elizabeth Castillo, Máximo Castillo Salas, Rafael Leonidas Ciprián, Mery Laine Collado Tactuck, Franklin Emilio Concepción, Rafael Amauris Contreras Troncoso, Marcos Antonio Cruz García, Juan Bautista Cuevas Medrano, Juan Bautista De la Rosa Méndez, Yissel Josefina De Leon Burgos, Sonia Argentina Díaz Inoa de Sánchez, Miguel Antonio Encarnación de la Rosa, Sonia del Carmen Espejo Rodríguez, Napoleón Ricardo Estévez Lavandier, Carlos Manuel Estrella, Dolores Sagrario Feliz Luciano, Dalia María Feliz Ramírez y Frank Reynaldo Fermín.

Otro desacuerdo

El aspirante Cruz García, tuvo un enfrentamiento verbal con la procuradora general Miriam Germán, tras defender los derechos fundamentales del ciudadano, como la libre circulación en las vías públicas.

Germán le preguntó: “¿Que me dice usted de la situación de quien se niega rotundamente a vacunarse y anda por ahí reuniéndose con todas las personas, siendo un vector que transmite el virus?... ¿Eso no es una irresponsabilidad de esa persona ‘por decir no me vacuno, mi cuerpo es mio’? Pero entonces fastidio al resto”, fue la pregunta de Germán.

Cruz García respondió: “Si no existe la comprobación de que alguna persona pudiera estar contagiada, el Estado no puede adjudicarse la facultad de limitar el ejercicio de su derecho, no alcanza a tener fundamento constitucional para esa limitación”.

Añadió que si se ha comprobado que esa persona está infectada “entonces existen protocolos en materia de Salud Pública que obligarían a que las autoridades intervengan con relación a la situación que se esté presentando”.

La magistrada, notablemente en desacuerdo, respondió encima de las últimas palabras del aspirante y dijo: “Entonces una persona infectada tiene derecho a convivir con otros miembros de la población con alto riesgo, como por ejemplo, yo misma, mayor, diabética, hipertensa, entonces yo tengo que exponerme a ese individuo infectado”.

Acto seguido, Cruz García repitió su enunciado de que una vez identificada la enfermedad le corresponde a las autoridades de Salud Pública aislar a la persona.

Lo que pasó el lunes

El lunes, la magistrada también sostuvo un choque de ideas en torno al aborto, esa vez con Cecilia Inmaculada Badía, quien ha sido jueza en diferentes tribunales, luego de su presentación en la entrevista fue cuestionada por el senador de la Fuerza del Pueblo, Bautista Rojas Gómez, sobre su posición con las tres causales y cómo se interpretaría la Constitución para este caso.

La aspirante dijo que basándose en el artículo 37 de la Constitución que establece que el derecho a la vida inicia en la concepción, no sería viable integrar las tres causales en una ley.

“Considero que eso es un tema que primero la Constitución dice que la vida inicia en la concepción, entonces si lo vemos desde la Constitución, las tres causales no tendrían sentido”, respondió la magistrada.

Tras esto, la procuradora tomó la palabra y le preguntó si consideraba adecuado continuar con el embarazo a pesar de la posibilidad de una muerte o la inviabilidad de la gestación.

Ante esto, la jueza dijo que se trata de un tema donde hay “demasiados intereses envueltos” y justificó su posición con un caso que tuvo donde ocurrió un incesto “pero todos están felices con el nieto”.

Al concluir, la postulante dijo ser “provida”, lo que llevó a una nueva réplica por parte de la procuradora: “Provida cualquiera sea las consecuencias”.

La jueza respondió que “hay que analizarlo” y que independientemente de su ideología, hay que hacer un análisis a cada caso, a lo que agregó que “los médicos tienen sus protocolos” para actuar. Las entrevistas a los candidatos continuarán mañana.

Tercera vista pública

Este viernes se realizará la tercera vista pública para seleccionar el nuevo presidente del Tribunal Constitucional (TC). Conforme al cronograma anunciado, el CNM procederá a la investidura de los cinco jueces, quienes deberán asumir sus cargos después del 28 de diciembre.