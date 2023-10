Aplazan para noviembre audiencia preliminar contra John Kelly Martínez por caso Esmeralda Richiez

El Juzgado Penal del Distrito Judicial de La Altagracia aplazó para el próximo 17 de noviembre la audiencia preliminar que estaba pautada para este viernes en contra del profesor John Kelly Martínez y su sobrino, Rubiel Morillo Martínez, por la muerte de la adolescente de 16 años Esmeralda Richiez Martínez.

Según el abogado de la parte acusadora, Silvestre Antonio Rodríguez dijo que el tribunal deberá sacar copias al expediente para entregárselo a los abogados para que en la próxima audiencia la puedan conocer definitivamente.

Detalló que el tribunal notificará a las partes las pruebas, ya que a algunos se les notificó ayer tarde por correo electrónico.

El experto en leyes sostuvo que en su caso están depositando una querella coercitiva distinta a la del Ministerio Público, por lo tanto esa acusación se le debe notificar al imputado.

Indicó que no están de acuerdo en todas las partes con la acusación del MP. y el sistema le permite presentar la acusación independientemente, porque si se adhiere a las del órgano persecutor las decisiones que esta entidad emita lo arrastra y pudieran tomar decisiones no beneficiosas para sus representados y no poder hacer nada.

John Kelly Martínez es señalado por el Ministerio Público de ser responsable de la muerte de la estudiante Esmeralda Richiez.

Cabe destacar que el pasado 30 del mes de junio el Juzgado de Instrucción de La Altagracia fijó se iniciara el juicio preliminar el pasado 23 de agosto en contra del educador y su sobrino, ambos imputados por la muerte de la adolescente fallecida el pasado 13 de febrero.

En la audiencia que fue privada se tenía estimado revisar la medida de coerción de un año impuesta al educador que ya lleva 7 meses recluido en la Cárcel de Anamuya CCR-14 Higüey, donde permanece aislado de los demás internos.

Se recuerda que el 24 del pasado mes de mayo, el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia ratificó la medida de un año de prisión preventiva como medida de coerción, contra Martínez, misma que fue dictada el 20 de febrero.

La acusación

La fiscalía de esta demarcación presentó el 12 de junio la acusación y la solicitud de la apertura del jucio al Juzgado de la Instrucción de La Altagracia, contra John Kelly Martínez y su sobrino Rubiel Morillo Martínez, involucrarados en el deceso de Richiez por el MP.

Martínez fue imputado por el MP por violación a los artículos 265, 266, 295, 303 y 331 del Código Penal Dominicano, los dos últimos modificados por la Ley 24-97, sobre Violencia de Género e Intrafamiliar.