Abogados de Peralta evalúan recusar jueza conocerá revisión de la prisión preventiva

La jueza del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Patricia Padilla, fijó para el 29 de noviembre, la revisión obligatoria de la prisión preventiva que cumple el exministro de la Presidencia, José Ramón Peralta, implicado en una presunta red de corrupción acusada de la sustracción de más de RD$17,000 millones al Estado, desmantelada mediante la operación Calamar.

La jueza pautó el conocimiento de la revisión obligatoria para esa fecha, luego de admitir un recurso de revisión de la medida de coerción que presentó el imputado, el 14 de agosto, a través de sus abogados Pedro Balbuena, Santiago Rodríquez y Chanel Liranzo.

Pero la decisión le fue notificada ayer en la mañana, vía secretaría del tribunal, después que Peralta había sido trasladado a la sala de audiencia para el conocimiento de la revisión obligatoria que la misma magistrada había pautado para ese día, junto con la del exministro de Hacienda Donald Guerrero, involucrado en el mismo proceso penal.

“Que cuando el imputado recurre en revisión el resultado de la medida de coerción ya impuesta, como en el caso de la especie, según se evidencia del presente Auto, mediante el cual este tribunal rechazó la solicitud de revisión a la medida de coerción, y mediante la cual se mantiene la medida impuesta por la Resolución No. 0670-2023-SMDC-00535, de fecha veintinueve (29) de marzo del año 2023, tal situación, interrumpió el plazo de los tres meses de la revisión obligatoria.” argumentó la magistrada.

En la resolución, informó a las partes que esa decisión es pasible de ser recurrible tanto por la vía de la revisión como por la apelación, en virtud de los artículos 245 y 411 del Código Procesal Penal.

Equipo de defensa inconforme

El equipo de defensa del imputado adelantó que evaluarán la posibilidad de recusar a la jueza o de presentar una denuncia ante el Consejo del Poder Judicial.

Criticaron que la jueza no se presentara a la sala de audiencia a comunicar la medida, sino que recibieron la información de que existía la decisión a través de una jueza suplente.

"Esta jueza Patricia Padilla ha tomado una decisión sin audiencia, sin que la defensa pudiera intervenir y sin que los medios de prueba que presentó la defensa en su oportunidad para discutir en la medida de coerción pudiesen ser discutidos, es decir, es una decisión tomada en el gabinete de la magistrada apoderada de este proceso", expresó el abogado Pedro Balbuena.

Calificó la decisión contraria a lo que establecen los artículos 239 y 240 del Código Procesal Penal, que obliga a los jueces a fijar audiencia para conocer los procesos de medida de coerción.

Sostuvo que ese accionar de la jueza constituye una falta grave a sus deberes fundamentales de jueza.

Considera que con esto ha dejado a Peralta sin revisión y sin ver a un juez por un periodo superior a los 6 meses y que para esa fecha tendrá aproximadamente 9 meses en prisión preventiva. Al imputado se le impuso 18 meses de prisión preventiva, la cual cumple en el centro de

corrección de Najayo.

"Es una denegación absoluta de justicia", aseguró.

Dijo que es una cuestión grave, no solo desde el punto de vista disciplinario, sino que pone en contexto que la magistrada no está en condiciones para conocer el proceso de manera imparcial.

Expresó que habían sido convocados para la revisión hoy, pero no fueron incluidos en el rol de la audiencia.

Mediante el recurso de revisión, Peralta pidió a la jueza que orden el cese, puro y simple, de la prisión preventiva que pesa en su contra, en razón de que han surgido elementos que demuestran que no concurrían los motivos para imponerla. Y que en caso de no acoger la solicitud principal, que imponga otro tipo de medida que no sea la privación de libertad.

Aplazan caso Donald Guerrero

Luego, la jueza suplente del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Ana Lee Florimón, aplazó para el 11 de septiembre el conocimiento de la revisión obligatoria de la prisión preventiva que cumple el exministro de Hacienda Donald Guerrero, acusado por el Ministerio Público de pertenecer a un entramado de corrupción administrativa desarticulado en la operación Calamar.

A la salida del tribunal, el abogado José Javier Bidó, quien representa a los sucesores Mota, parte querellante, dijo que la jueza acogió la solicitud de aplazamiento que él hizo.

Precisó que pidieron la posposición de la audiencia, debido a que no han podido tener acceso a documentos que depositaron ayer los abogados de Donald Guerrero.

La revisión obligatoria de la prisión preventiva de 18 meses que cumple el exfuncionario público, estaba prevista para ser conocida ayer junto con la del exministro de la Presidencia, José Ramón Peralta.

Tanto Peralta como Guerrero, se le impuso prisión preventiva el 29 de marzo del 2023.