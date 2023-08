Testimonios de jóvenes que denunciaron al comunicador de Puerto Plata por abuso sexual

Tras las declaraciones públicas de la joven Keiddy Santos sobre el abuso sexual que cometió en su contra el comunicador radicado en Sosúa, Puerto Plata, Eddy Gabriel Domínguez, fue arrestado este sábado en su residencia.

La joven de 19 años publicó en sus redes sociales que Domínguez la citó en su canal para una entrevista de trabajo y luego de llevarla a su oficina la obligó a tener relaciones sexuales con él.

Con este testimonio, otras supuestas víctimas del acusado han salido a contar sus versiones en torno a agresiones sufridas por parte del implicado.

Entre ellas está una joven llamada Valerie Jiménez, quien contó a través de un video publicado en redes sociales, que el 2018 hizo una denuncia a través de un periodista, en la que le mostró pruebas del acoso que recibió ella y dos amigas que intentaban formar parte de un proyecto de este comunicador.

Jiménez narró que Domínguez les pidió que fueran al programa diariamente en horarios distintos porque ellas tenían “problemas con las cámaras” y así podrían practicar.

El comunicador no se conformó con solicitarle su asistencia diaria, también le hacía preguntas fuera de lugar, supuestamente para que las chicas dejaran la timidez ante las cámaras, a algunas les solicitó imágenes propias desnudas, y a otra de ella le pidió que fuese a su residencia a “grabar”.

Valerie cuenta que ante el panorama, ellas decidieron abandonar el programa y denunciar a Domínguez con su esposa, pero ella no les creyó, aunque posteriormente se disculpó y pidio que regresaran.

Es entonces cuando Jiménez opta por denunciarlo.

En este video, Jiménez también le exhorta a quienes han sido víctimas de acoso y abuso por parte de Gabriel Domínguez, que denuncien ante el Ministerio Público para que el caso no quede impune.

Asimismo, en la publicación realizada por Keyddi Santos en Facebook donde contó el suceso, algunas personas comentaron, entre ellas, un usuario llamada Celia Antera, que manifestó haber sufrido abusos también.

“A mí también me quiso violar. Fui a su canal y me dijo que para tener trabajo tenía que tener sexo con él y yo me negué y él me forzó a tener sexo oral porque tenía una pistola en sus manos. Es un criminal”, decía el comentario de Antera.