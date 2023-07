El proyecto de reinserción de repatriados sigue en camino

La Unidad de Reinserción de Repatriados de la Procuraduría General de la República, viene dando seguimiento a la gran mayoría de dominicanos que son deportados.

El órgano que es una dependencia del Departamento de Derechos Humanos, que dirige la fiscal Danisa Cruz, una vez las personas llega al país por el Aeropuerto Internacional de Las Américas, comienza el proceso.

Aunque las personas que son repatriadas, no se le coloca fichas de antecedentes penales, porque no han cometido delitos en el país, no obstante, la información de entrada al país y demás información sensible son entregadas a los demás organismos de seguridad del Estado.

el recibimiento

Danisa Cruz, al explicar el procedimiento al Listín Diario detalló que al arribar al país estas personas son recibidas en el Aeropuerto y luego trasladadas al Centro de Retención de Deportados, de la Dirección General de Migración, que opera en el Vacacional de Haina, de la provincia de San Cristóbal.

Conforme con la fiscal, a estas personas se les imparte una charla breve, explicándoles los derechos y deberes que tienen como ciudadano dominicano, así como en las áreas y procesos que el departamento que dirige los puede apoyar.

Dentro de esos procesos se encuentran sacar acta de nacimiento, cédula, servicios de salud, alojamiento en caso de no tener familiares, licencia, seguro médico y cuentas de banco.

También se les informa qué hay bolsas de empleo y la información de los préstamos para emprendimiento que están disponibles para su reinserción social.

“En el caso particular de nuestro departamento, nosotros llamamos vía telefónica, periódicamente para dar seguimiento a su proceso de integración al país y ponernos a disposición sobre si necesitan apoyo en cualquiera de las áreas mencionadas anteriormente, sin distinción del delito cometido”, enfatizó la fiscal.

desde ee.uu al aila

Los dominicanos vienen de regreso en un avión arrendado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), que aterriza en el Aeropuerto Internacional de Las Américas.

Para su recibimiento, las autoridades de migración preparan un amplio dispositivo de seguridad en torno a la aeronave.

entidades actuantes

En el operativo de recepción participan funcionarios de la Dirección General de Migración, del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC), del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y de la Policía Nacional.

La mayoría son acusados de distribución de drogas narcóticas, crímenes organizados, asaltos a mano armada, posesión de armas de fuego ilegal, violación a las leyes migratorias, incendios premeditados, fraudes bancarios, conducir en estado de embriaguez y otros delitos menores cometidos durante su estadía en esa nación.