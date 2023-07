Viuda de Duncan a Félix Alburquerque: “Pídale perdón a Dios, yo no soy Él para perdonarlo”

Los familiares de Manuel Duncan presentaron sus declaraciones finales ante el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, donde este miércoles las juezas que lo presiden decidirán la pena que cumplirá Félix Albuquerque Comprés, acusado de dar muerte del comunicador.

La primera en declarar fue la viuda del fenecido, Arlenis Guerra, quien en medio del llanto expresó que en los 11 meses tras la muerte de su esposo, el general nunca mostró arrepentimiento sobre lo ocurrido.

“En once meses, ese señor ni siquiera ha abierto esa boca para demostrar por ironía arrepentimiento de lo que él hizo, él ha mantenido la esencia de lo que es, un asesino a sangre fría”, externó.

Sostuvo, además, que a Albuquerque no le ha importado el sufrimiento de sus niños.

“Espero que se mantenga así, que no venga ahora por una intervención divina a pedir perdón, se lo digo desde ahora, pídaselo a Dios que yo no soy Él para perdonar”, aseguró.

La dama dijo que no ha tenido tiempo para hacer su duelo, ni debido a que ha tenido que prestar atención a su hijo de 12 años, debido a que, tras la muerte de su padre, ha desarrollado ataques de ansiedad y pánico.

“El peor momento fue yo llegar a mi casa a decirle a un niño de 12 años y a una de tres que a su papá lo acababan de matar y que no iba a volver más a la casa. Después de ahí ese niño de 12 años que muchos lo vieron muy maduro para su edad, empezó a manifestar las consecuencias de una decisión que tomó este señor (Félix), consecuencia que va arrastrar toda su vida”, dijo la dama.

Guerra narró que la situación con su hijo mayor la hizo descuidarse de su hija menor, quien según sus palabras, le suele preguntar constantemente por su padre.

“Mi hija que la semana pasada me miró y me dijo: papá nos abandonó a ti y a mí, fue mi culpa porque yo nunca le dije que no se fuera al cielo”, contó Arelis sobre una conversación que tuvo con su pequeña.

Mientras que, en una silla de ruedas y ahogada en el llanto, la madre de Duncan, Margot de las Mercedes, se dirigió a la jueza y le pidió hacer justicia por la muerte de su hijo.

“Yo lo único que quiero es justicia. Este señor si hubiese querido, no lo mataba, pero él tomó la decisión de matar a mi hijo y lo mató cruelmente”, indicó Mercedes.

La señora recalcó, en varias ocasiones, su deseo por justicia y afirmó que Albuquerque tuvo otras opciones, pero prefirió acabar con la vida de Manuel.

También hablaron ante el tribunal, la exesposa de Duncan, con quien tuvo una hija de nueve años y su hermana, Esther Duncan.

Ambas damas pidieron a la jueza que Félix sea condenado como homicida y que la justicia “de un ejemplo a la ciudadanía”, de que nadie se crea Dios para quitarle la vida a una persona.

Al referirse al video que ha sido utilizado como prueba del asesinato de su hermano, Esther comentó que Duncan solo trató de defenderse.

“La única realidad aquí es el video donde él se ve matando a mi hermano”, puntualizó.

Tras esto, la jueza ventura se retiró a deliberar la condena que le será impuesta al general Alburquerque Compres.