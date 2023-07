Félix Alburquerque pide a Dios y a familiares de Duncan que lo perdonen: “Lo lamento mucho”

El exvicealmirante Félix Alburquerque Comprés, acusado de la muerte del comunicador Manuel Duncan, ofreció sus declaraciones finales en el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional antes de que las juezas emitan el fallo por este caso.

Al hacer uso de la palabra, el también exdirector de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), pidió perdón a Dios y a los familiares del comunicador, al tiempo de decir que nunca antes había visto a Manuel Duncan.

“Lamento mucho ese momento en el que el destino nos encontró allí, y jamás sabré qué pasó y por qué; jamás sabré qué pasó allí. Yo quisiera pedirle a Dios primeramente que me perdone, el todo lo puede. Pedirle a los familiares de él también, que lamento mucho, que perdonen ese incidente, que independientemente en que ocurrieron los hechos y a pesar de que mi vida pudo haberse perdido también, una vida humana se perdió, una vida humana que no quería yo ni siquiera en mi corazón arrebatarla; pedirle perdón a los familiares y a la sociedad dominicana a la cual le he servido por más de 30 años de manera ininterrumpida”, dijo el vicealmirante retirado.

Asimismo, indicó que lo único que pedía al tribunal era que Dios los ilumine para que puedan cumplir la ley y “asimilar sus decisiones”.

Este miércoles el tribunal tiene previsto emitir el fallo en este caso en el que también han hecho uso de la palabra la esposa, la madre y la hermana del comunicador Manuel Duncan.

En sus conclusiones finales, la defensa del exalmirante volvió a solicitar que sea excluido el video en que se observa cómo Alburquerque Comprés ultima al comunicador la madrugada del 19 agosto del año 2022, luego que se originara una pelea entre ambos en un lugar de comida rápida.