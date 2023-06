Colocan impedimento de salida a “La J”, presunto responsable de amenaza a procuradora Miriam Germán

El abogado Tomás Castro, representante legal de Joel Ambioris Pimentel García, alias “La J”, el presunto capo que amenazó a la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, aseguró este martes que organismos de seguridad del Estado acaban de colocarle impedimento de salida del país a su cliente.

Pese a esta disposición, Castro alega que “La J” no reside en el país desde hace más de once años y que no ha realizado ningún movimiento migratorio desde entonces.

Igualmente, sostuvo que su cliente no fue la persona que realizó la intimidación contra la procuradora.

"Yo no tengo argumentos para decir que no le hicieron una amenaza a Miriam (Germán), pero esa amenaza no vino de esa persona”, alegó.

Castro también mostró ante los medios de comunicación un documento expedido por la propia Procuraduría General donde se hace constar que Pimentel García no tiene antecedentes penales.

“Él no tiene antecedentes, ese señor nunca ha sido sometido a la justicia”, reiteró.

Durante las primeras horas de la mañana de este martes, el Ministerio Público, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Policía Nacional pusieron en marcha la “Operación Halcón IV” en contra de diversas organizaciones del crimen organizado, cuyos presuntos integrantes son investigados por asesinato y narcotráfico.

El principal investigado en este caso es, precisamente Joel Ambioris Pimentel García, “La J”

Video El Ministerio Público junto a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y Policía Nacional, pusieron en marcha este martes la Operación Halcón IV



Video Operación Halcón IV