Joel Ambioris Pimentel “La J” no tiene antecedentes penales, dice su abogado

Joel Ambioris Pimentel García, alias “La J”, figura como el principal implicado en la operación Halcón IV contra el crimen organizado, puesta en marcha este martes con una serie de allanamientos en Santiago realizados por agentes del Ministerio Público, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Policía Nacional.

De acuerdo con su abogado, Tomás Castro, “La J”, quien es señalado como el presunto responsable de la amenaza dirigida a la procuradora Miriam Germán Brito, nunca ha sido sometido a la justicia.

“Él no tiene antecedentes penales, ese señor nunca ha sido sometido a la justicia”, dijo.

Castro sustentó sus declaraciones mostrando un documento expedido por la Procuraduría General de la República que dicta que en el sistema de información del Ministerio Público, el mencionado no tiene antecedentes ni nunca ha sido condenado por ningún hecho.

Documento presentado por el abogado de "La J", que muestra no tiene antecedentes penalesListín Diario

Sobre la amenaza que se le atribuye a su cliente, Castro expresó que este no tuvo nada que ver y que, de hecho, “La J” tiene más de una década residiendo en el exterior.

“Yo no tengo argumentos para decir que no le hicieron una amenaza a Miriam (Germán), pero esa amenaza no vino de esa persona (…) Esa persona tiene once años que vive fuera del país sin ningún movimiento migratorio, no ha entrado a este país”, manifestó.

No obstante, el abogado instó a las autoridades a que realicen sus propias averiguaciones al respecto.