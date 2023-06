Madre de joven ultimada en La Guáyiga exige justicia

Elsa Lara es la madre de Anielis Rosaura Almonte Lara, la joven que con apenas 21 años perdió la vida luego de ser baleada mientras trabajaba la noche del 14 de mayo en un centro de diversión nocturna en La Guáyiga, municipio de Pedro Brand, Santo Domingo.

Allí, en un abrir y cerrar de ojos, Anielis recibió un disparo en la cabeza por parte de un hombre que aún no ha sido identificado por las autoridades.

Ya han pasado 21 días de este ataque y Elsa no ha recibido respuestas sobre el hombre que mató a su hija.

Por esta razón le ha pedido al presidente Luis Abinader que intervenga en el caso a fin de que no se quede “impune”, ya que, de acuerdo a sus declaraciones, “hay material suficiente” para arrestar al autor intelectual.

“Estamos pidiendo justicia porque aún no nos han dicho nada de cómo va el caso. No hay un culpable detenido. El mensaje es para las autoridades de República Dominicana, para el presidente, para todos los medios de telecomunicación, que por favor me ayuden a que el asesino de mi hija pague por lo que hizo”, ha implorado la señora a través de las cámaras de LISTÍN DIARIO.

“El tiempo corre, corre y corre y nada de uno saber qué fue lo que paso; quien fue que hizo eso”, siguió deplorando, mientras sostenía un retrato de su hija.

Elsa Lara mientras sostiene un retrato de su hija ultimada por un disparo en la cabezaSauro Scalella/LD.

La evidencia que ha mencionado la madre se trata de un video de una de las cámaras de seguridad del establecimiento, que revela el momento cuando el atacante se baja de un motor, se acerca al lugar y comienza a disparar a quemarropa, ultimando a la joven, quien segundos antes se encontraba saludando a unos amigos.

“Hay tantas cámaras donde se ve perfectamente la persona bajar de ese motor, donde el que le estaba esperando (quien conducía el motor) estaba enfrente de una cámara y no me han dicho nada”, ha indicado, cuestionando a las autoridades responsables: “¿Por qué callar? ¿Qué ocultan? ¿Quién está detrás de todo eso? Eso es lo que yo quiero saber”.

La víctima, según ha declarado Elsa, no era su hija, sino un hombre que se dirigía a este negocio.

“Se comenta que el objetivo fue un muchacho que iba llegando”, ha señalado, al tiempo de agregar que “todo se ve perfectamente en el video” cuando los delincuentes llegan y uno de ellos manipula el arma de fuego.

"La Guáyiga es tierra de nadie. En la Guáyiga se cometen tantos, tantos, tantos asesinatos (...), pero tenemos mucha fuerza para luchar y mientras no aparezca el asesino de mi hija, yo no voy a descansar" Elsa Lara Madre de Enielis Lara

Elsa, a pesar de sentirse “desbaratada y destrozada”, no ha perdido la esperanza de que algún día se le haga justicia a su hija, a quien ha definido como una persona “alegre, seria y buena hermana”, que estudiaba los sábados y tenía “muchos sueños y proyectos” por alcanzar.

Anielis Lara, de 21 añosFacebook

“Señor presidente de la República tome carta en el asunto, porque ya bastante asesinatos han pasado y todos se quedan impunes”, ha reiterado.

Marcha en busca de justicia

La señora, de 40 años, convocó a su familia, al padre de Anielis y a sus amigos para realizar una marcha pacífica este domingo a las 9:00 de la mañana en el sector de La Guáyiga.

“Si no piensan ayudarme me voy a tirar a la calle, voy a hacer huelga, voy a hacer paro, porque eso es lo único que me queda. Ya mi hija no está conmigo, ya lo que queda es hacer justicia”, advirtió Elsa.