Tres meses más de coerción para John kelly Martínez, acusado por muerte de Esmeralda Richiez

El Juzgado de Instrucción de La Altagracia realizó este miércoles una revisión de medida obligatoria del profesor John Kelly Martínez, involucrado en la muerte de la adolescente de 16 años Esmeralda Richiez.

También estaba pautada una solicitud de prórroga al plazo de la investigación hecha por el Ministerio Público (MP) la cual fue retirada por el órgano persecutor.

Modesto Castillo, abogado de John kelly Martínez, al salir de la audiencia dijo que el MP retiró la referida prórroga y solo realizaron la revisión de la medida de coerción, misma que le fue renovada al imputado por un plazo de tres meses y se le intimó para que sea presentada la acusación formal durante los próximos 15 días.

Detalló que para la solicitud de revisión de la medida es obligatoria por ley, y enguanto a la de prórroga es porque el órgano persecutor no cuenta con las suficientes pruebas aún para depositar.

Sostuvo que no han surgido nuevas evidencias en torno al caso de la muerte de la adolescente “está todo igual, no ha cambiado nada, no ha variado nada, ellos fueron inteligentes que tuvieron que retirar la profe porque no tienen nada que aportar y no les quedó de otra que retirar”.

Enfatizó que está preparado para recibir la acusación del prevenido en la etapa preliminar y continuar con el proceso.

“Seguiremos solicitando variación de la medida ahora en la preliminar, presentando presupuesto, porque entendemos que el imputado puede actuar y llevar su proceso desde su casa, ya sea con prisión domiciliaria o con grilletes, ya que tiene arraigo familiar y social y puede demostrar al tribunal que con él no hay peligro de fuga, ya que fue él mismo que se entregó al enterarse de que tenía una orden de arresto”, indicó.

En cuanto a la autopsia de la menor dijo que hasta el momento el Ministerio Publicó solo ha presentado el preliminar que salió al inicio del suceso y no ha presentado los resultados toxicológicos, porque no ha presentado la acusación y es ahí donde se presentan los elementos probatorios para demostrar la culpabilidad o no que tiene el imputado.

En este proceso de revisión número 187-1-2023-EPEN-00252, asistieron Eligio Richiez Castillo e Isabel Martinez Richiez, padres de la menor, así como también familiares del maestro involucrado, incluyendo su esposa Jeisy Berenice Espinal Rijo, quien también es educadora.

El educador está acusado por el Ministerio Público de violación a los artículos 59, 60, 265, 266, 29: y 331 del Código Penal Dominicano.

Tras salir de audiencia los familiares y abogado de la adolescente fallecida Esmeralda Richiez, no quisieron hablar con la prensa, solo se limitaron a decir que están de acuerdo con la decisión del tribunal.

Se recuerda que el pasado 20 de febrero de este año, el Ministerio Público obtuvo un año de prisión preventiva, como medida de coerción, contra el profesor Johnkelly Martínez que fue arrestado por la muerte de la adolescente de 16 años.

Esmeralda Richiez fue encontrada muerta en un charco de sangre el pasado 13 de febrero, en su habitación de casa donde residía con sus padres en la comunidad Vista Alegre del distrito municipal La Otra Banda, en el municipio Higüey.