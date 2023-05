Madre de Joshua Fernández denuncia no le notificaron audiencia de coerción por muerte de su hijo

La señora Bertina Decena Berroa, madre del joven Joshua Omar Fernández Bencena, quien resultó muerto por un disparo en la cabeza cuando se disponía a abordar un vehículo a su salida de una discoteca en medio de un asalto en el ensanche Naco, del Distrito Nacional, denunció que no le fue notificada la audiencia de solicitud de medida de coerción en contra del implicado en la muerte de su vástago.

“Venimos siempre a buscar información porque nunca nos han llamado para nada. Supuestamente, hoy había audiencia de solicitud de medida de coerción, pero no se realizó porque como parte querellante no vinimos”, manifestó con impotencia Decena Berroa.

Sin embargo, aclaró que no asistieron “no porque no quisieran, sino porque no se les notificó sobre la audiencia”.

Decena Berroa dijo que siempre andan por los pasillos del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva buscando información sobre el proceso porque nunca le dicen nada y quieren justicia. “Y por eso vinimos, para averiguar qué está pasando y aquí ahora es que nos dicen que había audiencia”.

La madre del joven Joshua, acompañada de su hija, pidió ante las cámaras de Noticias Telemicro, justicia para los imputados en el caso.

“Queremos justicia, sea quien sea, quienes estén implicados en el caso quiero que paguen con justicia todos. Hasta ahora sólo sabemos que tienen a una persona detenida, el hijo del Dotol Nastra, el Dotolcito, y quiero que se haga justicia”, manifestó.

La audiencia está prevista para este próximo viernes 19 de mayo.

Entre lágrimas, El Dotol Nastra cuenta situación de su hijo con la justicia Lea también

Frases de El Dotol Nastra que llaman a la reflexión tras lo sucedido con su hijo Lea también

UN MUCHACHO HONRADO

Con el dolor por la muerte de su retoño, Decena Berroa, dijo “le arrancaron la vida a mi hijo”.

Lo describió como un joven honrado, trabajador, que tenía toda una vida por delante.

Compartió que la madrugada del pasado 16 de abril, “se encontraba celebrando su cumpleaños con sus compañeros de curso del Infotep, recién estaba cumpliendo 19 añitos”.

“Por favor, necesito justicia y que esto se acabe y que estas personas paguen y terminen de hacerle tanto daño a la sociedad”, dijo tristemente.