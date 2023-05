Frases de El Dotol Nastra que llaman a la reflexión tras lo sucedido con su hijo

Sin poder contener el llanto y mostrando su lado más vulnerable, el influencer Vincent Carmona, popularmente “El Dotol Nastra”, habló respecto a la situación de su hijo Wesly Vicent Carmona, quien fue arrestado por supuestos vínculos a un atraco donde murió el joven Joswa Fernández de 16 años al recibir un impacto de bala.

Durante la emisión del programa Alofoke Radio Show, el creador de contenido se desahogó e hizo algunas reflexiones sobre su papel como padre y la crianza que ha brindado a su unigénito, declaraciones que cautivaron al público que le sigue.

A continuación te mostramos algunas de las reflexiones de Vicent Carmona, al contar las dificultades que enfrenta como padre de un adolescente:

“Yo quisiera que todos los padres que tienen hijos adolescentes abran los ojos, porque yo lo he dicho varias veces, hay un mundo de adolescentes que están jodiendo muchísimo, que tan bebiendo, que van a la escuela con vape, que se escapan”.

“Yo recuerdo como cada día yo le cambiaba sus pampers a mi hijo… lo sacaba los domingos a pasear…”

“Dios sabe que yo me he visto a fuera (de un centro de comida) en una yipeta solo esperando que mi hijo termine de compartir con sus amiguitos, porque sé que esa hambre de esa edad, ellos tienen que gozar y creer que se van a comer la calle”.

Dotol Nastra lloraba mientras contaba la situación de su hijo

“No voy a sentir ningún remordimiento por los que están divulgando noticias quizá de una manera errada”.

“Y durante toda esta vida tengo, desde que mi hijo se hizo adolescente hablando con él siempre, y dándole consejos. Papi, ten cuidado, papi, no salgas a esta hora”.

“No hay forma de un padre estar tranquilo si su hijo está en la calle y lamentablemente eso era lo que mi hijo quería: estar en la calle, hacer coro, por la edad”.

“Yo le voy a pedir de corazón que pongan a mi familia en oración, que mi familia está destrozada”.

“Sea lo que sea que haya sucedido y por más que esto me duela, yo quiero que la justicia actúe tal cual tiene que actuar”.

“Según lo que yo entiendo, mi hijo no tiene necesidad de andar robando, pero al final uno siente que es uno que falla, porque yo hice lo imposible con mi hijo, no tenía cómo pagar el colegio. Yo hacía malabares, yo pedía para pagarle un buen colegio a mi hijo para que tuviera una buena educación, porque yo quería evitar una vaina así”.

“Yo lo hice todo, yo me hice amigo de mi hijo. Le quitaba los gustos, después le daba otra vez. Después volvía y lo sacaba. Me iba con el corito de él entero y me lo llevaba a una discoteca…”