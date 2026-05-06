Gobierno se enfoca en formación y capacitación de los servidores públicos

Con la primera licenciatura en Administración Pública y la inserción de una maestría en Gestión Pública y Gobernanza impartidas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), el Estado avanza un paso hacia la formación y la capacitación de los servidores públicos, como una inversión que garantice resultados positivos en este sector.

De acuerdo a esto, el director del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), Gregorio de Jesús Montero, en un desayuno del LISTÍN DIARIO encabezado por el director Miguel Franjul, expuso tres ejes fundamentales que conformarán la Estrategia de Relanzamiento y Fortalecimiento Institucional.

“A veces los recursos se apuestan más a la administración que a la academia y eso genera un problema, porque la razón de ser es lo académico y la gestión es el instrumento; entonces a veces se entiende que lo académico es el instrumento y la gestión es lo sustantivo. Y nosotros estamos tratando de cambiar esa mirada”, manifestó.

Primer eje - Reorganización interna del INAP

El funcionario dijo que como el INAP se basa en la formación académica, certificación, acreditación de programas e investigación, el primer eje consiste en la reorganización interna de la entidad para darle mejor uso al presupuesto y garantizar la excelencia académica.

Segundo eje - Fortalecimiento de la gestión académica

En el segundo eje –fortalecimiento de la gestión académica– señala que aquí priorizan la revisión y actualización de programas con temas acordes a la demanda de las necesidades actuales del servidor público, como la ética e integridad en la administración pública y lucha en la corrupción administrativa; transformación digital, inteligencia artificial, interoperatividad y ciberseguridad.

En este punto, De Jesús Montero habló sobre el primer Programa en Alta Gerencia Pública dirigido a la capacitación de los altos cargos públicos: viceministros y directores generales. Señaló que 30 funcionarios están inscritos e inició el pasado miércoles.

“Este mismo Programa en Alta Gerencia Pública rediseñado nosotros lo podemos desarrollar con los partidos políticos y con las organizaciones de la sociedad”, manifestó.

También dio a conocer el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Administración Pública (MAP) con la Universidad Madre y Maestra, el Instituto de Servicio Público de Francia y el INAP para una maestría en Alta Gerencia Pública.

Y de la maestría en Gestión Pública y Gobernanza impartida en la UASD, informó que de 368 empleados del Estado que la realizaron, 199 se graduaron mientras están pendientes otros 166. Indicó que este programa se extiende a nivel nacional y se abrirá una nueva cohorte para 500 empleados gubernamentales.

De igual forma, el director del INAP dijo que de la primera carrera en Administración Pública en el país, impartida también en la UASD, se han entregado 24 nuevos profesionales en esta disciplina.

Tercer eje - Replanteamiento académico

Expresó que con el tercer eje sobre el replanteamiento académico del INAP, persiguen formar y capacitar a los empleados públicos en lo que la Administración Pública necesita desde la posición que ocupa.

Señaló que en el 2025, el INAP capacitó a 31,766 mil servidores públicos en los diferentes niveles y tienen como meta capacitar a otros 50 mil para este año 2026.

De Jesús Montero informó que actualmente la institución dispone de un presupuesto anual de 250 millones y que, en la estructura de servidores públicos, según el Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP) del Ministerio de Administración Pública (MAP), existen más de 473,000 empleados públicos registrados en instituciones del gobierno central.

Señaló que, de acuerdo a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), la empleomanía pública total es de más de 750,000 servidores públicos a nivel nacional, incluyendo todos los sectores del Estado.

Revisión de la escala salarial pública

El director del INAP manifestó que existe una desnivelación salarial en el sector público, que no va acorde a los principios y criterios que establece la Ley General del Salario. Manifestó que esta ley señala las normas básicas para gestionar los salarios en el sector público para establecer tres niveles salariales de un mismo cargo.

Informó que el salario mínimo en el sector público es de RD$10,000, pero “por fortuna, pocos empleados públicos tienen ese salario mínimo”. Aseguró que una buena parte de los empleados del Estado supera el salario mínimo.

Pero señaló que se requiere una nueva revisión en la escala salarial, ya que hace mucho que no se realiza y se requiere de una “política salarial coherente”.

El INAP imparte cursos y programas en áreas como formación básica en administración pública: inducción, derecho administrativo, deberes del servidor público.

Así como en gestión pública y planificación orientados en la planificación estratégica, gestión de calidad y mejora de procesos.

También en la transformación digital y tecnología, con énfasis en alfabetización digital, ofimática, herramientas TIC.

Cursos virtuales en temas como acceso a la información y atención al ciudadano, entre otros. En cuanto a los diplomados, son especializados en gestión pública, compras y contrataciones, capital humano, gestión municipal, entre otros.

Y Programas de alta dirección dirigidos a altos funcionarios, en coordinación con instituciones aliadas.