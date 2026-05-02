Gobierno exalta trayectoria empresarial y el compromiso obrero en Premio al Mérito Laboral

En un emotivo acto de reconocimiento a la productividad nacional, el presidente Luis Abinader encabezó ayer la primera edición del Premio Anual al Mérito Laboral.onocimiento a la productividad nacional, el presidente Luis Abinader encabezó ayer la primera edición del Premio Anual al Mérito Laboral.

La ceremonia, celebrada en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, distinguió a empresarios emblemáticos y trabajadores destacados por sus aportes fundamentales al desarrollo económico y la cohesión social del país. El jefe de Estado reconoció la trayectoria de los principales líderes empresariales dominicanos y la dedicación y valor de la clase obrera.

El evento puso de relieve la carrera de tres figuras cumbres del sector privado dominicano. José Luis “Pepín” Corripio Estrada, presidente del Grupo Corripio; Frank Rainieri, fundador del Grupo Punta Cana; y el empresario Félix García Castellanos, recibieron el Galardón a la Trayectoria en la Generación de Oportunidades Laborales.

El evento puso de relieve la carrera de tres figuras cumbres del sector privado dominicano. José Luis “Pepín” Corripio Estrada, presidente del Grupo Corripio; Frank Rainieri, fundador del Grupo Punta Cana; y el empresario Félix García Castellanos, recibieron el Galardón a la Trayectoria en la Generación de Oportunidades Laborales.

Durante su intervención, Corripio Estrada ofreció una reflexión sobre el propósito del éxito: “El verdadero éxito no se mide en términos económicos, sino en el impacto positivo que realicen en provecho de la sociedad donde se vive”, afirmó el empresario, cuya fundación ha sido pilar en proyectos sociales y de salud. Al recibir el premio, Corripio dedicó el honor a sus 14,000 colaboradores.

Por su parte, Frank Rainieri destacó la evolución de las relaciones laborales en el país: “Me remonto a los años 80 y 90, cuando comenzamos a reunirnos el sector empresarial y el laboral en medio de críticas. Estar hoy aquí dice que hemos trabajado juntos por nuestro país; es el mayor de los reconocimientos”.

El premio honró la ética y el esfuerzo del trabajador dominicano. El Gran Galardón al Trabajador Meritorio recayó sobre William Radhamés Tejada Alcántara, de Nestlé Dominicana, y dirigente de la CNUS, por su intachable hoja de servicios.

Asimismo, se otorgaron medallas por la Excelencia en el Trabajo a Domínica Cabral de Rijo (CNTD); por Innovación a Victoria García Ravelo (CNUS); y por Liderazgo a Manolo Ramírez (CASC). Un momento de especial distinción fue el reconocimiento a Gabriel Antonio Del Río Doñé, presidente de la CASC, premiado por su histórica defensa de los derechos de los trabajadores.E

l ministro de Trabajo, Eddy Olivares, subrayó que la alianza entre el Gobierno, empleadores y trabajadores es el motor de un futuro próspero.

Se comprometió a seguir impulsando políticas que fortalezcan el empleo digno y el diálogo social como herramienta de paz laboral.

Desde el sector empleador, Celso Juan Marranzini, presidente del Conep, valoró este premio y reconoció el esfuerzo de más de cinco millones de trabajadores que sostienen la actividad productiva del país.