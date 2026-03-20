Gómez Mazara exhorta a priorizar la formación digital y ciberseguridad

El presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, afirmó que República Dominicana debe priorizar la formación en competencias digitales y fortalecer la ciberseguridad como pilares del desarrollo en la era digital.

Gómez Mazara dijo durante la conferencia “Ciberseguridad: retos y desafíos en la era digital”, dictada en la Universidad Domínico Americano (UNICDA), que existe una brecha entre el sistema educativo y las demandas del mercado laboral.

Señaló que, aunque gran parte de la formación sigue orientada a carreras tradicionales, alrededor del 75 % de la empleabilidad está vinculada a áreas tecnológicas.

Además, advirtió sobre el crecimiento de las amenazas en el entorno digital, señalando que en el país se registran intentos de ciberataques de forma constante, con impacto en sectores como el financiero. Indicó que factores como el uso de dispositivos robados y redes ilícitas inciden en la comisión de ciberdelitos, lo que refuerza la necesidad de fortalecer los sistemas de protección.

“El concepto de ciberseguridad no puede separarse de la vida del Estado moderno; es la garantía de confianza en los servicios y en la economía”, puntualizó durante el acto en el que participaron estudiantes, académicos, invitados especiales y representantes de los sectores público y privado.

El titular del Indotel reiteró que la principal apuesta del país debe ser la formación de talento en áreas como ciberseguridad e inteligencia artificial, tanto en jóvenes como en docentes, con miras a transformar el acceso a la tecnología en una herramienta de desarrollo productivo, en un contexto donde calificó la data como el petróleo del siglo XXI y que adquiere un papel central en la economía global.

Subrayó además que solo el 39 % de los empleados del sector privado posee habilidades digitales básicas, mientras que el 22 % de las operaciones empresariales se encamina hacia la automatización, lo que incrementa la necesidad de formación especializada.

En ese contexto, explicó que, pese a los avances en acceso a internet, el país enfrenta debilidades en el uso productivo de la tecnología, lo que definió como “conectividad significativa”. Citó iniciativas desarrolladas con el Banco Interamericano de Desarrollo y sostuvo que la expansión de la conectividad debe ir acompañada de capacitación docente y desarrollo de capacidades técnicas, especialmente en zonas vulnerables.

De igual forma, informó que la institución concluyó la elaboración de un proyecto de ley para actualizar el marco jurídico de las telecomunicaciones, vigente desde 1998, con el objetivo de adecuarlo a la realidad digital actual.

Aliazas estratégicas en materia tecnológica

El funcionario planteó la necesidad de definir alianzas estratégicas en materia tecnológica, considerando la relevancia de socios comerciales como los Estados Unidos y el impacto de la geopolítica en el desarrollo digital.

De su lado, el rector de UNICDA, Ramón Sosa, ponderó la afirmación de Gómez Mazara, sobre la necesidad de impulsar la formación tecnológica.

“Hoy, más que nunca, el país necesita talento preparado, no solo para insertarse en el mundo digital, sino para liderarlo. Profesionales capaces de comprender los riesgos, pero también de diseñar soluciones de proteger sistemas, de innovar, de responder a los desafíos, pero también de anticiparlos”, indicó.

Al finalizar la conferencia, el presidente del órgano regulador recibió un certificado como invitado distinguido de esa academia.