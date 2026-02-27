Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Gobierno pone en funcionamiento el Sistema 911 en Constanza y Jima Abajo

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, destaca que con esta expansión de la cobertura el Sistema alcanza el 94% del territorio nacional.

Corte de la cinta para dejar inaugurado el servicio.

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, dejó en funcionamiento el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 en los municipios Constanza y Jima Abajo, provincia La Vega.

El funcionario destacó que así amplían la cobertura del servicio y fortalecen la capacidad de respuesta ante emergencias en estas importantes demarcaciones del país.

Un comunicado de prensa indica que, con esta incorporación, el Sistema 9-1-1 alcanza una cobertura del 94% de la población nacional, consolidando una red integral de atención que articula a las principales agencias de respuesta, garantizando asistencia oportuna, coordinada y eficiente ante situaciones de emergencia.

“Esta iniciativa responde a la prioridad de seguir fortaleciendo la capacidad del Estado para salvar vidas, mejorar la respuesta coordinada ante emergencias y elevar los estándares de seguridad ciudadana y atención prehospitalaria, especialmente en zonas con alto valor productivo, agrícola y estratégico”, aseguró Paliza.

Indicó que la expansión aprobada para este primer cuatrimestre de 2026 forma parte de una visión de Estado orientada a acercar el 9-1-1 a más comunidades en todo el país.

En Constanza y Jima Abajo, el 9-1-1 contará con unidades de ambulancias equipadas para soporte vital básico, patrullas policiales, unidades del Cuerpo de Bomberos y una infraestructura tecnológica que permitirá la gestión eficiente de llamadas, la geolocalización de incidentes y el despacho coordinado de recursos desde el Centro de Comando y Control.

El Sistema 9-1-1, precisa el comunicado, trabaja de manera continua en la ampliación progresiva de su cobertura, incorporando más territorios y modernizando su infraestructura, como parte de una visión integral orientada a preservar vidas, proteger bienes y consolidar un modelo de respuesta basado en la coordinación interinstitucional, la tecnología de punta y el servicio a la ciudadanía.

