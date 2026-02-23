Mirex exhorta a dominicanos a no viajar a Jalisco, México, tras la muerte de "El Mencho"

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana (Mirex) publicó este lunes un aviso como medida preventiva dirigido a todos los dominicanos ante la situación de violencia que presenta el estado de Jalisco, México desde el pasado domingo.

“Como medida preventiva ante los hechos reportados en el estado de Jalisco, México, se exhorta a los nacionales dominicanos a evitar viajes no esenciales hacia esa zona y otras áreas que pudieran verse afectadas, hasta que existan condiciones de mayor estabilidad. Asimismo se recomienda mantenerse atentos a las informaciones oficiales”, se lee en el comunicado publicado por el Mirex.

El líder principal del Cártel Jalisco Nueva Generación y jefe de una de las redes criminales más fuertes de México, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", murió en un operativo que realizaban miembros del ejército mexicano para intentar capturarlo.

El operativo violento liderado por el ejército de México alertó a todo el país, por lo que varias embajadas como Argentina, Polonia y Francia advirtieron a sus ciudadanos que se encuentran en México para que tomen medidas de seguridad.

Igualmente la embajada de Estados Unidos pidió a los suyos a permanecer en sus domicilios y resguardarse ante la presencia de violencia en la que está envuelta el país.