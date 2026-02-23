Ministro de Energía y Minas afirma servicio eléctrico ha sido recuperado en 80 % tras apagón nacional

El sector eléctrico dominicano informó que continúa avanzando el proceso de recuperación del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), tras el evento operativo registrado en horas de la mañana.

A través del tercer boletín emitido la noche de este lunes, se reportó que el sistema suple el 80% de la demanda, permitiendo la integración de nuevas zonas al servicio eléctrico, expresó el ministro de Energía y Minas, Joel Santos.

Indicó que la mayor parte del territorio nacional cuenta ya con el servicio eléctrico restablecido, sumándose nuevas provincias conectadas incluyendo Higüey, La Romana, Nagua, Samaná, Montecristi y Valverde, Mao.

"El Sistema de Transmisión ya fue restablecido, en la mayoría de estas regiones las subestaciones están energizadas, solo falta que algunas centrales eléctricas culminen el proceso de subida de carga hasta sus valores nominales", leía parte de un comunicado.

Santos informó que los equipos técnicos de las distintas entidades del sector permanecen desplegados y trabajando de forma continua hasta lograr la normalización total del servicio en todo el país.