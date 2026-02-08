Ministro de Agricultura dice programa de reducción de mano de obra haitiana "no tiene marcha atrás"

El ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, habló sobre el programa de reducción progresiva de la mano de obra haitiana en el sector agropecuario y aseguró que no tiene reversa en la República Dominicana, ya que, además de escasa, no resulta barata para el productor.

Además destacó la importancia de tomar una decisión estratégica en la actualidad que esté vinculada a la modernización, sostenibilidad y competitividad del campo.

Durante un recorrido por la Línea Noroeste y el Nordeste del país, Espaillat juramentó a los nuevos directores regionales de Agricultura, y explicó que la falta de mano de obra se ha convertido en un problema estructural que solo puede enfrentarse con tecnología, mecanización y financiamiento adecuado para los productores.

Anunció también que, por instrucciones del presidente Luis Abinader, se trabaja en la organización de una feria nacional de equipos agrícolas modernos, que incluirá sembradoras, cosechadoras, drones y otros equipos, con facilidades de crédito a tasas cómodas y plazos de pago de hasta siete años.

“El tema de la mano de obra cada día será más difícil. Eso no tiene marcha atrás. Por eso tenemos que apoyarnos en las máquinas. Esa es la línea del presidente y ese es el mandato: mecanizar”, expresó el ministro, al señalar que cultivos como el arroz pueden ser mecanizados en todas sus etapas productivas.

Una de las medidas inmediatas que tomó Espaillat fue la realización de un levantamiento nacional de todos los equipos de la institución, incluyendo tractores, retroexcavadoras, grederas y palas, con el objetivo de ponerlos en funcionamiento de manera eficiente al servicio de los productores.

Asimismo, el ministro sostuvo un encuentro con productores de arroz de Castañuela, con quienes pasó balance a la situación actual del sector arrocero.

Nuevos directores regionales

Francisco Oliverio Espaillat juramentó al ingeniero agrónomo Francisco Fernández Lugo como nuevo director regional Nordeste, en un acto celebrado en San Francisco de Macorís, mientras que en Mao fue posicionado Alfonso Rodríguez.

Durante el recorrido, también visitó el Proyecto La Cruz de Manzanillo, donde recibió, de parte de Julio César Estévez, administrador general del proyecto, un diagnóstico de la situación actual.