Abinader crea comisión de seguimiento de medidas concertadas para crisis haitiana

El presidente Luis Abinader creó, a través del decreto 67-26, una comisión de veeduría y seguimiento de las medidas concertadas en el marco del diálogo sobre la crisis haitiana y sus implicaciones para la República Dominicana.

Esta comisión no ejercerá funciones operativas y su funcionamiento se apoyará en los ministerios y entidades que la integran, sin asignación presupuestaria específica.

La misma estará integrada por los ministros de la Presidencia, quien fungirá como presidente de la Comisión; de Defensa; de Relaciones Exteriores; de Trabajo; el director general de Migración y el director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración.

También lo conformará el presidente de la comisión ejecutiva del Observatorio de las Políticas Migratorias, el presidente del Consejo Económico y Social (CES), quien fungirá como secretario ejecutivo de la Comisión; más un representante designado por el sector social del CES; otro representante designado por el sector laboral del CES; y un representante designado por el sector empresarial del CES.

Asimismo, se especificó que el ejercicio de las funciones de los miembros de la Comisión tendrá carácter honorífico, por lo que no habrá remuneración.

FUNCIONES

De acuerdo a la referida orden presidencial, esta comisión rendirá informes trimestrales al presidente de la República, vía Ministerio de la Presidencia, sobre el avance de las medidas concertadas, los obstáculos identificados y las recomendaciones formuladas, así como cualquier otro informe que le sea requerido.