Las relaciones comerciales de RD con Venezuela son casi nulas

República Dominicana y Venezuela mantienen un comercio bilateral reducido y estrechamente relacionado a pocos productos, desde que el país redujera al mínimo la deuda petrolera que terminó poniendo fin al financiamiento de PetroCaribe.

De acuerdo con la base de datos de ProDominicana, a noviembre 2025 el valor exportado hacia Venezuela fue de apenas US$11.7 millones, equivalentes a un 7.4% menos que en los once meses de 2024 y -US$ 0.9 millones de los 112 productos comercializados.

El comercio con Venezuela estuvo centrado en el financiamiento de crudo a través de PDVSA, por el acuerdo político PetroCaribe. implantado por Hugo Chávez en la región, y el cual acabó con la renegociación de la deuda con un descuento de un 52%.

Los productos exportados por el país durante el último año son farmacéuticos, químicos inorgánicos y orgánicos, plásticos y manufacturas, aluminio y manufacturas, leche y productos lácteos y extractos curtientes, a través de 46 exportadores que envían estas mercancías desde cinco provincias dominicanas.

Las exportaciones dominicanas hacia ese país bolivariano se han visto impactadas por fuertes altibajos desde enero, cuyo mes, junto septiembre y abril registran caídas importantes de 38.4%, 37.6% y 45.2%.

Por el régimen de nacionales el valor exportado fue US$7.9 millones, por demás zonas francas de US$3.7 millones y por de reexportaciones de US$0.2 millones.

Los meses de repunte importantes en el comercio exterior del país con Venezuela fueron febrero y noviembre pasado.

El comercio se vio debilitado desde el año 2015, período en el cual el Gobierno dominicano mediante el Ministerio de Hacienda renegoció la histórica deuda petrolera por PetroCaribe, al bajar la acreencia con el pago de US$1,933 millones.

Esta renegociación se hizo con una operación en bonos. Esto hizo bajar la deuda pública del Gobierno que siempre se ha manejado bajo presión en las finanzas públicas por la volatilidad del precio internacional del petróleo crudo.

El país compra derivados en Estados Unidos y otros mercados.

Los datos del "dashboard" de ProDominicana presenta esos datos.

En tanto, a deuda petrolera negociada con una emisión de bonos a una tasa de interés de 5% quedó en US$214 millones.

PetroCaribe

El acuerdo que sirvió de apoyo a 18 países del Caribe, encontró el rechazo de una facción de la población venezolana que entendía que era prácticamente un regalo, sin embargo, era una deuda blanda a largo plazo, que además incluía una tabla de precios desde US$50 y US$70 por barril. Era comprado a precio del mercado internacional, pero cuando subía entre US50 y US$70 se pagaba el 60% de la factura y el restante 40% del valor importado era lo que iba a financiamiento y se comenzaba a pagar a los 60 días, porque habíauna gracia de 30 días.

Proveedores nacionales llegaron a vender como permuta productos como habichuelas negras, botas y uniformes militares, harinas, espaguettis y otros bienes.

El fin del acuerdo financiero impacta de forma negativa la cuenta corriente de la balanza de pagos, debido a que cuando el crudo sube de precio las finanzas públicas se presionan con la cantidad de millones destinados a subsidiar la electricidad.

Exportaciones totales

Según datos de ProDominicana, las exportaciones totales del país durante enero-noviembre del 2025 fueron US$12,914.0 millones, para un crecimiento de 8.2% y un valor absoluto de US$976.4 millones.

Ese monto indica claramente cuál es el comercio con Venezuela, que en el período fue de US$11.7 millones.

Un total de 2,805 productos dominicanos fueron comercializados en 161 mercados extranjeros, vía 3,797 exportadores desde 29 provincias.

Entre los 10 productos "estrellas", comenzando con el oro y piedras preciosas, le siguen el cacao en grano, aparatos eléctricos, instrumentos y aparatos eléctricos, tabaco, agujas, catéteres, y minerales de cobre.