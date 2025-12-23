Impresión del pasaporte electrónico será en enero; Abinader será el primero en recibirlo

La primera impresión del pasaporte electrónico será el próximo 14 de enero de 2026 y el presidente Luis Abinader será la primera persona en recibirlo, informó este martes la Dirección General de Pasaporte (DGP) en sus redes sociales.

La entrega del pasaporte electrónico se hará en diferentes etapas.

Este martes inició el plan piloto de las pruebas de funcionalidad, seguridad y rendimiento. Esta primera etapa concluirá el 10 de enero de 2026. Cuatro días después el jefe del Estado recibirá el primer ejemplar.

Al día siguiente, el 15 de enero, la DGP abrirá el proceso de citas para el enrolamiento de los ciudadanos, con los pasaportes vencidos o vigencia menor de seis meses.

El enrolamiento es el “proceso de registrar tus datos biométricos (foto, huellas dactilares, firma) y demográficos, para obtener el nuevo pasaporte con chip”, explicó la entidad.

Esa etapa también incluye la jornada de contacto a través del servicio de call center (llamadas, minimensajes y correos electrónicos).

La DGP iniciará el 19 de febrero un despliegue gradual para la captura de datos, comenzando por las oficinas de mayor demanda en el Distrito Nacional.

En marzo y abril ese despliegue se extenderá hasta las oficinas de Santo Domingo y la zona Norte del país. Mientras que en abril y mayo se ampliará a las oficinas del Este y del Sur.

“Las citas se habilitarán con dos semanas de anticipación en cada oficina, garantizando una transición organizada para la ciudadana”, dijo la DGP.

El proceso finalizará de junio a diciembre, cuando la entidad despliegue el nuevo pasaporte electrónico en los consulados dominicanos en el exterior.