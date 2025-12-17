Abinader anuncia túnel de la Plaza de la Bandera estará listo en el segundo trimestre de 2026

El presidente de la República Luis Abinader anunció que el túnel de la Plaza de la Bandera estará listo para el segundo trimestre de 2026.

“Las principales entradas de la ciudad de Santo Domingo las estamos mejorando para tener mucha más fluidez”, reveló el primer mandatario de la nación luego de visitar las instalaciones.

El túnel de la Plaza de la Bandera, con una longitud de 1.02 kilómetros, busca mejorar el tránsito de las avenidas 27 de Febrero y Gregorio Luperón.

Abinader aseguró que la construcción va a influir “muy especialmente” en los vehículos que se dirijan en el trayecto norte–sur por la avenida Gregorio Luperón y este–oeste por la 27 de Febrero.

Sobre la extensión de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo, que recorrerá parte de Los Alcarrizos, recordó que abrirá en febrero de 2026.

Elevado en Pedro Brand

Por otro lado, el mandatario anunció que está en proceso de licitación un elevado para el municipio Pedro Brand (provincia de Santo Domingo).

“Está en proceso de licitación el elevado que pasaría todo Pedro Brand, eliminando esos dos semáforos que están donde le llaman el 28”, aseveró.

Asimismo, subrayó que la avenida doctor Francisco Peña Gómez en Santo Domingo Este será inaugurada el próximo viernes 19 de diciembre.

Además, el jefe de Estado explicó que la avenida República de Colombia “tendrá partes que se irán mejorando gradualmente” y que pronto estará lista completamente.

También explicó que trabajan en “otro punto crítico de la ciudad de Santo Domingo” al referirse a la carretera de La Victoria en el municipio de Santo Domingo Norte.