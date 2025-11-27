Cámara de Cuentas rinde informe: 59 auditorías en seis meses de composición del actual pleno

La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) ha consolidado su compromiso con la transparencia y la correcta administración de los fondos públicos, al alcanzar un total de 59 informes de fiscalización y control emitidos en apenas seis meses de la actual composición de su Pleno.

Este hito fue ratificado tras la aprobación de tres nuevos informes de auditoría durante la vigesimotercera sesión ordinaria celebrada el pasado 14 de noviembre de 2025.

Los informes aprobados se centran en el análisis y la evaluación de la ejecución presupuestaria de importantes entidades gubernamentales.

Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste: Se fiscalizaron las informaciones financieras contenidas en los estados de ejecución presupuestaria para el período comprendido entre el 1.º de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2016.

Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE): La auditoría se practicó a las informaciones financieras de la ejecución presupuestaria, abarcando el período del 1.º de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2017.

Ministerio de Interior y Policía (MIP): Se aprobó una auditoría financiera sobre el presupuesto de la institución, correspondiente al lapso entre el 1.º de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016.

Garantía legal y transparencia

La CCRD enfatizó que todos los procesos de control fueron elaborados en estricta observancia de la Constitución de la República y la Ley núm. 18-24, garantizando en todo momento los derechos de las instituciones auditadas.

Cada informe incluye su respectivo documento legal y la carta a la gerencia, conforme a las normas establecidas.

La entidad ha puesto los informes íntegros a disposición del público para consulta en su portal institucional www.camaradecuentas.gob.do y en sus redes sociales oficiale.