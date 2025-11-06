Obras Públicas reanuda bacheo de vías en GSD y el interior afectadas por el huracán Melissa

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) ha puesto en marcha los trabajos de reparación de las avenidas y calles del Gran Santo Domingo que resultaron afectadas con hoyos y socavones tras el paso del huracán Melissa.

Obras Públicas explicó que estas acciones, que habían sido pausadas debido a las incesantes lluvias y remanentes de Melissa, se reanudaron a inicios de esta semana.

Las plantas de asfalto se encendieron nuevamente, comenzando los trabajos en puntos clave como la avenida Independencia, a la altura del kilómetro 7 ½, casi esquina Núñez de Cáceres.

Addis Burgos, encargada de comunicaciones de la institución, detalló que el ministerio dispuso 15 brigadas para responder de manera rápida y efectiva a los daños causados por el temporal.

Las brigadas iniciaron la "embestida" del bacheo, que incluye: Santo Domingo: Avenida México (entre Leopoldo Navarro y Máximo Gómez), Los Próceres, avenida París (próximo al puente Duarte), Cayetano Germosén (entre la Luperón y la Italia) y la Luperón (cerca de la Anacaona y 27 de febrero). En el interior, bacheos en la Autopista Duarte, en el tramo de Pedro Brand, así como en San Cristóbal.

De manera paralela a los trabajos en la capital, se continúa con el proceso de asfaltado y rehabilitación de vías en el Este, específicamente en la provincia La Altagracia, bajo la coordinación del MOPC y el Fideicomiso RD Vial.

Hostos Rizik Lugo, director del fideicomiso, informó que se está dando mantenimiento preventivo para mejorar las condiciones de las vías, accesos y carreteras en la provincia, incluyendo la pavimentación de los principales corredores de Punta Cana y zonas aledañas.

Los trabajos en el Este se concentran en: Autovía del Coral y Bulevar Turístico del Este, y las avenidas Alemania, Francia, y Barceló.

Además del asfaltado, las obras incluyen la instalación de iluminación, señalización moderna, paisajismo naturalista y mejoras en la seguridad vial.

Entre los proyectos de mayor trascendencia se encuentran la Circunvalación de La Otra Banda (inversión de RD$2,500 millones) y la ampliación del Bulevar Turístico del Este (inversión superior a RD$3,200 millones).

En esta zona, RD Vial también instalará 1,200 postes de hormigón con luminarias solares LED, cámaras de seguridad y un sistema antivandálico en las principales vías turísticas.