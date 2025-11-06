Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Obras Públicas reanuda bacheo de vías en GSD y el interior afectadas por el huracán Melissa

Addis Burgos, encargada de comunicaciones de la institución, detalló que el ministerio dispuso 15 brigadas para responder de manera rápida y efectiva a los daños causados por el temporal.

Brigadas de Obras Publicas realizan labores de bacheo de una carretera en una comunidad del interior.

Brigadas de Obras Publicas realizan labores de bacheo de una carretera en una comunidad del interior.LISTIN DIARIO

Melanie CuevasSanto Domingo, RD

 El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) ha puesto en marcha los trabajos de reparación de las avenidas y calles del Gran Santo Domingo que resultaron afectadas con hoyos y socavones tras el paso del huracán Melissa.

Obras Públicas explicó que estas acciones, que habían sido pausadas debido a las incesantes lluvias y remanentes de Melissa, se reanudaron a inicios de esta semana. 

Las plantas de asfalto se encendieron nuevamente, comenzando los trabajos en puntos clave como la avenida Independencia, a la altura del kilómetro 7 ½, casi esquina Núñez de Cáceres.

Addis Burgos, encargada de comunicaciones de la institución, detalló que el ministerio dispuso 15 brigadas para responder de manera rápida y efectiva a los daños causados por el temporal.

Las brigadas iniciaron la "embestida" del bacheo, que incluye: Santo Domingo: Avenida México (entre Leopoldo Navarro y Máximo Gómez), Los Próceres, avenida París (próximo al puente Duarte), Cayetano Germosén (entre la Luperón y la Italia) y la Luperón (cerca de la Anacaona y 27 de febrero). En el interior, bacheos en la Autopista Duarte, en el tramo de Pedro Brand, así como en San Cristóbal.

De manera paralela a los trabajos en la capital, se continúa con el proceso de asfaltado y rehabilitación de vías en el Este, específicamente en la provincia La Altagracia, bajo la coordinación del MOPC y el Fideicomiso RD Vial.

Hostos Rizik Lugo, director del fideicomiso, informó que se está dando mantenimiento preventivo para mejorar las condiciones de las vías, accesos y carreteras en la provincia, incluyendo la pavimentación de los principales corredores de Punta Cana y zonas aledañas.

Los trabajos en el Este se concentran en: Autovía del Coral y Bulevar Turístico del Este, y las avenidas Alemania, Francia, y Barceló.

Además del asfaltado, las obras incluyen la instalación de iluminación, señalización moderna, paisajismo naturalista y mejoras en la seguridad vial.

Entre los proyectos de mayor trascendencia se encuentran la Circunvalación de La Otra Banda (inversión de RD$2,500 millones) y la ampliación del Bulevar Turístico del Este (inversión superior a RD$3,200 millones).

En esta zona, RD Vial también instalará 1,200 postes de hormigón con luminarias solares LED, cámaras de seguridad y un sistema antivandálico en las principales vías turísticas.

