Gobierno dominicano expresa apoyo a la preservación de la democracia en Guatemala

El Gobierno dominicano expresó, de manera firme y categórica, su solidaridad con el pueblo guatemalteco y su respaldo al presidente Bernardo Arévalo, legítimo ganador de las elecciones generales de agosto de 2023, comicios reconocidos por misiones de observación internacional como libres, justos y transparentes.

Durante su participación virtual en una reunión del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para abordar la situación de Guatemala, el canciller Roberto Álvarez dijo que pretender, mediante acciones judiciales de dudosa legitimidad, declarar vacantes la Presidencia y la Vicepresidencia de la República de Guatemala, así como otros cargos de elección popular, constituye una vulneración de la soberanía del pueblo guatemalteco y de los principios esenciales consagrados en la Carta Democrática Interamericana (CDI).

“Como ha señalado oportunamente el presidente Luis Abinader, ningún poder del Estado puede imponerse sobre la legitimidad que emana de la voluntad popular libremente expresada. Por ello, y como ya ha sucedido en otros casos en la región, nuestro país no reconocería un gobierno de facto que surja de la ruptura del orden constitucional en Guatemala”, expresó el ministro de Relaciones Exteriores en nombre del Gobierno dominicano.

Álvarez llamó a la comunidad hemisférica a no permanecer indiferente ante intentos de quebrantar la institucionalidad en Guatemala o en cualquier otro país del continente. En consecuencia, dijo, los países deben apoyarse en todas las herramientas que la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana ponen en las manos de esa organización, para apoyar al gobierno de Guatemala en la defensa de la democracia.

Durante su intervención en esta reunión, el canciller Roberto Álvarez estuvo acompañado del viceministro de Política Exterior Multilateral, Rubén Silié; el director de Estudios y Análisis Estratégicos, Anselmo Muñiz; y el asesor Jatzel Román.