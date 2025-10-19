Abinader inaugura Centro Universitario Regional UASD-Cotuí

El presidente Luis Abinader inauguró este domingo el Centro Universitario Regional UASD-Cotuí, la primera extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en la provincia Sánchez Ramírez, la cual cuenta con 29 aulas.

Con esta entrega, el Gobierno completa cuatro centros universitarios puestos en funcionamiento en menos de cinco años, junto a los de Baní, Azua y Hato Mayor.

Durante el acto inaugural del nuevo centro regional universitario, UASD-Cotuí, Abinader destacó los avances alcanzados en la UASD.

De su lado el rector de la UASD, Editrudis Beltrán Crisóstomo, destacó que la academia ha sido dotada de modernas edificaciones.

Beltrán Crisóstomo enfatizó que, al fortalecer el compromiso con los estudiantes y caminar unidos la UASD y el Gobierno, el país avanza hacia un futuro más prometedor.

A través de un comunicado, el Gobierno afirmó que antes de construirse esta universidad, la docencia era impartida en espacios improvisados, primero en el cine viejo en 2013, luego en un local alquilado para oficinas y desde 2023 en un edificio prestado por el Ministerio de Educación, en el sector Los Cocos.

El nuevo recinto, construido con una inversión superior a los RD$ 1,227 millones, abarca un área de más de 18,600 metros cuadrados.

La obra incluye un edificio docente con 29 aulas, tres laboratorios, un aula inteligente y una de informática, además de cinco aulas de posgrado, biblioteca, auditorio y un edificio administrativo de tres niveles.

Esta nueva universidad también dispone de áreas recreativas y deportivas, entre ellas una cancha mixta, plaza patriótica y gradería, así como 115 plazas de estacionamiento, distribuidas entre 68 vehículos livianos, 43 motocicletas, tres autobuses y dos espacios accesibles.

En la UASD-Cotuí se impartirán las carreras de Psicología Clínica, Lenguas Modernas, el ciclo básico completo y una maestría en Lingüística Aplicada al Idioma Inglés.

Durante el evento, también se informó que el Ministerio de Viviendas y Edificaciones (Mived) avanza en la construcción de tres nuevos centros universitarios: UASD-Santo Domingo Este, UASD-Santiago Rodríguez y UASD-Neyba.