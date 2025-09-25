Declaran duelo oficial por muerte de Guillermo Caram

El presidente de la República, Luis Abinader, declaró duelo oficial por la muerte del exgobernador del Banco Central, Guillermo Caram.

La información está contenida en el decreto 559-25, en el que también se especifica que el día de duelo será este viernes 26 de septiembre.

Caram Herrera falleció este jueves y, además de ser gobernador del Banco Central, también se desempeñó como secretario técnico de la Presidencia y secretario de Estado de Finanzas.

¿Quién fue guillermo caram?

Fue un ingeniero civil, político y economista.

Fue el segundo de tres hijos del matrimonio de decencia libanesa de Pedro Caram y Altagracia Herrera, nació en San Pedro de Macorís el 28 de enero de 1941, graduándose a la edad de 20 años de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Tuvo una participación activa en el Partido Revolucionario Social Cristiano (PRSC), organización en la que fue secretario (1965) y vicepresidente (1967) y desde la que en 1968 fue electo regidor del Distrito Nacional.

En el sector privado, Caram formó la firma Técnicos Proyeccionistas, desde la que asesoró empresas del sector público y privado como es el Banco Agrícola.

También formó la firma consultora Serviconsult S.A. en 1981.

Como catedrático impartió docencia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), en la Universidad APEC y en el Instituto de Periodismo Dominicano.