Abinader inaugura una carretera que impulsará el ecoturismo en Constanza

El presidente Luis Abinader y el ministro de Turismo, David Collado, inauguraron la reconstrucción de la carretera de acceso al salto de Aguas Blancas, una obra clave con una inversión de RD$484,925,661.

La obra, de 11.93 kilómetros, busca potenciar el ecoturismo en la provincia de La Vega al facilitar la llegada de más visitantes al impresionante Salto de Aguas Blancas.

El ministro Collado afirmó que la nueva carretera no solo responde a una vieja demanda de la comunidad, sino que también tendrá un impacto directo en la economía local, ya que facilitará el acceso a uno de los destinos naturales más importantes de República Dominicana.

Detalles de la obra

El proyecto, supervisado por el Comité de Ejecutor de Infraestructuras en Zonas Turísticas (CEIZTUR) del Mitur, incluyó el mejoramiento del asfaltado, soluciones de drenaje, aceras, contenes y señalización vertical y horizontal.

Además de la carretera, se instaló un parador fotográfico en la entrada al salto, una zona de parqueo, barandas de protección y nuevas luminarias.

El Salto de Aguas Blancas

Ubicado en el Parque Nacional Valle Nuevo, a 20 kilómetros del pueblo de Constanza, el Salto de Aguas Blancas es uno de los principales atractivos naturales del municipio.

Con una caída de más de 83 metros, es considerado uno de los saltos más altos del Caribe, junto al salto La Jalda.

El paraje natural de este destino lo convierte en un lugar ideal para los amantes del turismo de aventura y el senderismo.