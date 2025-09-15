Collado garantiza entrega de parque submarino La Caleta en 30 días

El ministro de Turismo, David Collado, supervisó este domingo la reconstrucción del parque submarino de La Caleta, en Boca Chica, y anunció que la obra estará lista para inaugurarse en 30 días.

Acompañado de algunos arquitectos, ingenieros y escultores, Collado dijo que la obra está terminada en más de un 90 por ciento.

El funcionario destacó que ese parque submarino es el más visitado del país.

"Este será el último suspiro de disfrute de los turistas que visitan el país, cuando van al aeropuerto de las Américas", indicó.

Lamenta abandono

Collado lamentó que el parque submarino de La Caleta estuviese abandonado por más de 50 años, por lo que definió como histórica y sin precedente el remozamiento de la obra.

La intervención incluirá un paseo de 2.74 kilómetros conmemorativo a los países de América y el Caribe, que contempla el remozamiento de 45 monolitos, ubicados en la salida del Aeropuerto Internacional de Las Américas ( AILA ).

Incluye, además, paisajismo a todo lo largo del parque, el cual respetará la conservación y preservación de las especies existentes pertenecientes a este Parque Nacional.

La ejecución del proyecto está a cargo del Comité Ejecutivo de Infraestructuras de Zonas Turísticas (Ceiztur), por un monto total de RD$395,404,271.

Además, contará con la construcción de nuevos senderos peatonales, estacionamientos, plazas de esparcimiento y miradores