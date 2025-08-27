Subsecretario de Estados Unidos conoce de cerca desafíos de seguridad de RD

En un paso significativo para la cooperación bilateral, el ministro dominicano de Defensa, teniente general Carlos A. Fernández Onofre, y el Subsecretario de Defensa de los Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Joseph M. Humire, llevaron a cabo un recorrido estratégico por la frontera domínico-haitiana, abarcando desde Manzanillo hasta Dajabón.

La visita de alto nivel se centró en la evaluación de las operaciones de seguridad que las Fuerzas Armadas dominicanas y otras agencias estatales realizan en la región.

Durante el recorrido, el Humire recibió un informe detallado por parte del ministro Fernández Onofre, el comandante general del Ejército, mayor general Jorge Iván Camino Pérez, y el director del CESFRONT, general de brigada José Rodríguez Coste.

Los temas abordados incluyeron las estrategias implementadas para combatir amenazas transnacionales como el narcotráfico, el tráfico ilícito de personas y mercancías, y otros desafíos de seguridad.

El propósito de la visita fue proporcionar al funcionario estadounidense una visión directa y completa de la complejidad de la zona fronteriza y de la coordinación interagencial entre el Ejército, el CESFRONT y otras dependencias de las Fuerzas Armadas y organismos competentes.

Esta inspección refuerza el compromiso mutuo de ambos gobiernos para trabajar como socios estratégicos, con el objetivo de asegurar la seguridad fronteriza, la estabilidad regional y promover el desarrollo económico y social de la isla.

La Subsecretaría de Defensa de los Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, dependiente del Departamento de Defensa, se encarga de dirigir la política de seguridad y defensa estadounidense en América Latina y el Caribe.

Su misión principal es fortalecer las relaciones de seguridad, promover la estabilidad regional y abordar las amenazas compartidas con los países de la región.

Entre sus funciones clave se encuentran el desarrollo e implementación de la política de seguridad y defensa de EE. UU. en la región y la trabaja con los Ministerios de Defensa de los países socios para fortalecer sus capacidades militares y de seguridad a través de programas de asistencia, ejercicios conjuntos y capacitación.

También, colabora con los gobiernos de la región para enfrentar desafíos como el narcotráfico, el crimen organizado, el terrorismo y el tráfico de armas, apoya la gobernabilidad democrática y la seguridad en la región, trabajando para prevenir y gestionar crisis que puedan afectar la estabilidad.

Asimismo, actúa como el principal punto de contacto entre el Departamento de Defensa de Estados Unidos y las Fuerzas Armadas de los países del hemisferio, coordinando la cooperación en diversos ámbitos.