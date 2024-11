Milton Morrison niega que se prohibió la circulación nocturna de motocicletas

El director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Milton Morrison, negó que la institución haya prohibido la circulación nocturna de motocicletas.

Al hablar con miembros de la prensa, el funcionario afirmó que “fue sacado de contexto”, asegurando que simplemente se le preguntó sobre una propuesta que no conocía, a lo que respondió que la evaluaría.

“Se me hizo una pregunta de que alguna federación le había enviado a un medio de comunicación una propuesta, a raíz de que habían sido asaltados algunos de sus conductores. Cuando me preguntan, no la conozco, pero la voy a estudiar y obviamente se va a evaluar”, dijo.

Asimismo, exhortó a los motociclistas a seguir conduciendo, siempre y cuando respeten la Ley, aseverando que el 70% de los accidentes que ocurren en República Dominicana es por “manejo irresponsable” de los motociclistas.

“Lo que queremos es que respeten la Ley, lo del horario aún no está decidido”, dijo.

El pasado lunes Morrison reaccionó a la realizada por varios sindicatos de transportistas, indicando la probabilidad de prohibir la circulación de los motores para reducir los asaltos en horas de la noche.

El titular del Intrant se comprometió a revisar esta visión, asegurando que lo aplicaría si es considerada de beneficiadora para incrementar y fortalecer los niveles de seguridad ciudadana.

“Me comprometo a revisar esa medida. Ahora usted puede estar seguro de que si es una medida que va en la dirección de garantizar mayores niveles de seguridad ciudadana, nosotros vamos a resolutar como entrar en esa actitud”, dijo.