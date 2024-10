Economistas cuestionan las bases de la reforma tributaria

Desde cómo atacar la evasión y elusión fiscal, un tema que ha afectado las recaudaciones tributarias, hasta cómo reducir la informalidad laboral, otro tema que ha ahogado hasta el cuello la economía dominicana, son los puntos clave que carecen de ideas precisas en el proyecto de Ley de Modernización Fiscal del Gobierno, según han coincidido economistas del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec).

Rolando Guzmán, exrector de esa universidad, lo bautizó como “pecados de omisión”. Sobre la evasión, el catedrático, de momento, no está seguro de que esa propuesta de reforma fiscal, que ya fue depositada en el Congreso Nacional, tenga “suficientes garras” como para afrontarla.

“En términos de evasión, va a depender mucho del proceso de calidad de la gestión administrativa y esos detalles no están todavía con una base suficiente como para saber si van a ser particularmente exitosos en lograr eso”, señaló Guzmán en el Desayuno de Listín Diario, como parte del segmento ‘Panel de Expertos’, en el que también participó el director de este diario, Miguel Franjul; el rector del Intec, Julio Sánchez Maríñez, y los economistas José Luis de Ramón, Isidoro Santana y Richard Medina.

Y es que, para Guzmán, esos aspectos son “muy importantes” antes de aprobar esa reforma. El catedrático argumentó que uno de los objetivos que siempre se han planteado “es que pagan los mismos” contribuyentes, por lo que la evasión “no se reduce de forma significativa”.

“Aunque se reduzcan las exenciones, son los mismos que ya estaban pagando, aunque ahora pagarían más y de esa perspectiva creo que la propuesta pudo haber sido más específica, más clara y más contundente en muchos sentidos”, opinó.

“Creo que hay elementos que pueden contribuir en eso”, dijo Guzmán, al tiempo de explicar que “el gran fuerte o la gran dependencia, de la propuesta, se basa en ampliar la base del ITBIS y eso representa el gran grueso de los ingresos potenciales, y en ampliar la base del IPI (Impuesto Patrimonio Inmobiliario) en la medida en que sea más amplia sobre la cual se tiene que pagar por diversas razones”.

Según el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, la ineficiencia recaudatoria del país ha estado asociada a los altos niveles de evasión y elusión fiscal de los que, “una parte importante”, tienen que ver con las leyes de incentivos que en la actualidad existen en distintos sectores económicos.

Vicente reconoció que el Gobierno aún tiene que “redoblar esfuerzos” en torno a ese nivel de evasión y elusión. Para hacerle frente a ese problema, el ministro dijo que, con la reforma fiscal, se exigirá el cumplimiento de las obligaciones tributarias “de cada uno de nosotros”, sin importar color de piel, partido político o estrato socioeconómico.

“Que todo el mundo pague lo que le corresponde. Ni un peso más ni un peso menos”, aseguró Vicente en otro Desayuno de Listín Diario.

Falta de instrumentos

El economista José Luis De Ramón afirmó que la Ley de Modernización Fiscal debió presentarse con “más instrumentos” para garantizar un combate “eficiente” contra la evasión.

“Estamos donde estamos, no porque la gente no pague impuestos; estamos porque algunos pagan y otros no pagan. Y el propio ministro (de Hacienda) basó su presentación en que en República Dominicana me evaden casi la mitad del ITBIS”, dijo el experto.

Ante ese escenario, el economista cuestionó al Gobierno con una pregunta abierta: “¿Y ustedes están ahí para qué?”. “¿Es difícil ir a por la mitad de la exención?”, siguió preguntado, y agregó: “Algunas cosas deberían haber venido con la ley que plantearan eso”.

Richard Medina también observó que en la propuesta faltan medidas claras para el combate a la evasión: “Por lo menos así, de manera directa, no veo nada”, apuntó el economista.

No obstante, Medina dijo que es posible que al reducir la cantidad de bienes exentos del ITBIS “la evasión baje un poco por un tema de eficiencia”, aunque aclaró que “eso no lo sabemos todavía”.

La informalidad

República Dominicana tiene una tasa de informalidad laboral que roza casi el 54%, según datos del Banco Central. Es decir, más de la mitad. Ante esa coyuntura, el exministro de Economía, Isidoro Santana, dijo que todavía no entiende cómo el Gobierno resolverá ese problema.

“Si se resolviera la informalidad, se resolverían muchísimos problemas fiscales y de diferentes tipos”, comentó Santana, al tiempo de añadir que no solo las personas pobres son informales, sino también “una gran parte del sector empresarial”, ya que “hacen muchísimas cosas por detrás”.

En otra intervención, el exrector del Intec indicó que la reforma fiscal pudo traer “ideas más ingeniosas” que pudieran servir “como intento” para abordar la informalidad laboral.

“El Estado tiene la obligación de plantear qué podemos hacer con respecto a este tema y yo no veo ideas con determinación”, opinó Guzmán.

Otro escenario que desnuda esa situación gira en torno a las micro, pequeñas y medianas empresas, Mipymes. De acuerdo con otros datos del Banco Central, el 85.2% de las Mipymes operaron bajo la informalidad en 2023. El resto, un 14.8%, son las que estuvieron registradas como formales.

Otros aspectos

De acuerdo con el equipo de economistas del Intec, faltan otros aspectos importantes como la inflexibilidad del gasto público, el manejo de la municipalidad y la nómina pública.

Además, coincidieron en que el país tiene un serio problema fiscal, que lo englobaron en tres “agujeros cuasifiscales”: el del sector eléctrico, que “es el más grande”, según Santana; el del Banco Central y el de la Seguridad Social.