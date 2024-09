Entre quejas y poca asistencia hoy vence el plazo para presentación de declaración jurada

Entre las múltiples quejas de los legisladores por los documentos requeridos y la poca asistencia de estos al depósito de su declaración jurada de patrimonio, ante la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD), vence este lunes el plazo de 30 días otorgado.

Copias de cédulas de familiares, así como de cada hoja del pasaporte y estados bancarios, son algunos de los principales requisitos que han sido motivo de quejas de senadores y diputados, que durante este fin de semana se dirigieron hasta el organismo a formalizar la presentación de sus bienes.

Estas quejas van asociadas a la poca asistencia de los 190 diputados y los 32 senadores, puesto a las 6:00 de la tarde de ayer, solo 48 diputados y cinco senadores habían completado el proceso.

Jorge Zorrilla González, diputado nacional por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) en alianza con el Partido Cívico Renovador (PCR), se sumó a las quejas de otros congresistas al señalar que la declaración jurada de muchos legisladores se atrasó debido a las rigurosidades del sistema de la CCRD, así como algunos de los requisitos que a su juicio son innecesarios.

“Están solicitando cédula de mamá, papá, hay personas que los padres han fallecido, también lo de sacarle una copia a cada hoja del pasaporte, yo creo que no es necesario (…) y hay algunas cositas que creo que están demás”, expresó.

Tobías Crespo, diputado del Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo, calificó de excesos los pedimentos del órgano regulador, además de criticar el formato del sistema diseñado como si fueran delincuentes y no para la declaración de los bienes adquridos.

“Es una declaración, no es una auditoría, ni una investigación penal bajo la presunción de que nosotros somos todos delincuentes, está diseñado el formato como si nosotros tuviéramos mala fe o escondiendo o usando nuestros familiares de presta nombre”, dijo.

Se quejó de que deban depositar cédulas de sus hermanos, así como el balance de los tres últimos movimientos de sus tarjetas de crédito, último requisito que calificó de ilegal.

“Eso es ilegal, no sé para que la Cámara de Cuentas quiere saber qué hago yo con mi tarjeta de crédito y qué consumo y dónde consumo, hay que ver que buscan ellos detrás de eso, nos pedían la fotocopia del pasaporte, de todas las hojas, me imagino que ahí querrán saber a dónde uno viaja y a qué país, cuáles visas tiene y eso no le corresponde a la Cámara de Cuentas”, deploró.

Poca asistencia

De los diputados, 74 han abierto el proceso en el sistema dispuesto, mientras que unos 39 se encuentran notificados y en proceso de verificación, para posterior a eso ser admitidos para formalizar depositando los documentos en físico, que es como se concreta la declaración.

Según se informó, de los 48 que se encuentran en estado de recibido, cinco son por cese, o seea, están finalizando su período legislativo.

De los 32 senadores, seis de ellos han abierto en plataforma, 13 están notificados y en proceso y solo cinco están recibidos, siendo uno de ellos de cese.

El órgano regulador espera al finalizar la jornada este lunes, a las 6:00 de la tarde, cuando espera que los 190 diputados y los 32 senadores hagan el depósito formal.

Conforme al artículo 14 de la Ley 311-14, quienes no presenten la declaración en el plazo estipulado u omitan declarar algún bien, incurrirán en faltas graves o de tercer grado, según sea el caso, previstas en la Ley No.41-08 de Función Pública.

Ministros

En el caso de los ministros y otros funcionarios administrativos designados mediante decreto u otro acto administrativo, el plazo es diferente, ya que este varía conforme a la fecha en que fueron designados, razón por la que el plazo no funciona igual para todos, según se informó.

Documentos

Además de sus datos personales, conforme a la Ley 311-14, el declarante debe depositar información de su cónyuge, ascendientes, descendientes y hermanos. Entre lo solicitado figuran copia de cédulas, de pasaportes, certificaciones laborales y certificado de elección o documento que acredite la designación en el cargo.

Entre otras cosas está en la obligación de depositar certificaciones bancarias y de inversión.

Los declarantes deben además depositar información relativa a los inmuebles que posean, vehículos de motor, armas de fuego, otros bienes muebles, bienes suntuarios, productos agroindustriales y semovientes.

Asimismo, el capital invertido, cuentas por cobrar, sus ingresos y pasivos.