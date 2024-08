Productores de cebolla protestan frente al Palacio Nacional por deuda de RD$205 millones

Miembros de la Unión Nacional de Productores de Cebolla califican como "un abuso" que no se les pague RD$205 millones por los quintales de cebolla producidos. También alegan estar endeudados y no contar con recursos para sustentar a sus familias.

Dicen ser más de 600 productores de cebolla los afectados, y que acudieron al Palacio Nacional en busca de respuesta por parte del presidente Luis Abinader para poder solucionar la situación.

Cesar Parra, vicepresidente de la organización, expresó que el Ministerio de Agricultura se ha desligado del pago de los quintales de cebolla. Añadió que el ministerio se unió a 14 casas comerciales para comercializar la venta de cebolla por un pago de 2,500 pesos por quintal.

"Entendemos que es momento de poner un límite a esta situación porque fruto de esto se han visto afectados muchos productores de las zonas de Nizao, Palenque, Azua y Vallejuelo, donde se saca el 50% de la cebolla que se produce en el país", expresó Parra.

Dijo que esta situación afecta a alrededor de 600 productores y sus familias, las cuales se han visto afectadas por la falta del pago.

"Por la salud de cada uno de los que se encuentran involucrados en esto, queremos que nos den respuesta. No solo se les ha quitado la esperanza, sino también parte de su honor, porque cuando están en los resortes en todas las instituciones financieras y el colmado que te queda frente a casa ya no te fían una libra de arroz, entonces te han quitado todo lo que tú has ganado y por todo lo que tú has luchado en la vida", manifestó el vicepresidente de la comitiva.

Asimismo, Epifanio González, tesorero de la Unión Nacional de Productores de Cebolla, expresó que el Ministerio los desamparó y esperan que el presidente Luis Abinader les brinde un respaldo para sustentar a sus familias.

"Estamos aquí porque queremos hacerle un llamado al presidente; no sabemos donde vamos a cobrar porque cuando vamos al Ministerio de Agricultura nos dicen que eso se debe resolver en la presidencia, entonces estamos aquí porque no estamos sembrando y nos encontramos en la ruina desde hace un año y medio", exclamó González.

De igual forma, se mostró desesperado explicando que "Tengo una deuda de 600,000 mil pesos, que no tengo cómo pagarlos; ya el banco no me presta un peso más", explicó el tesorero del comisionado al verse angustiado por la falta de pago.

Mientras Juan Luis Lluberes, miembro de la comitiva, afirmó que están presionando al Ministerio de Agricultura para que estos le puedan pagar la suma acordada de 205,000,000 millones de pesos a las casas comerciales para que estas le efectúen el pago a los productores.

"Estamos esperando el pago de la cebolla que se comercializó en enero del 2023 y por eso estamos empujando para que el proceso se dé completo para que Agricultura cumpla con las casas comerciales ya si ellos nos pagan a nosotros", afirmó Lluberes.

Con pancartas diciendo "Asoc. de Productores Agrícolas ‘Los inolvidables’ y gritando 'Que se pague la cebolla'", son los llamados de los agricultores a las autoridades frente al Palacio Nacional pidiendo hablar con el presidente Luis Abinader.