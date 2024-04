Roberto Santana dice drama carcelario necesita concurso de todos los poderes

Roberto Santana, experto en temas carcelarios, planteó que la solución del problema penitenciario tiene que ser un esfuerzo de los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, un proyecto de Nación como sugirió la procuradora Miriam Germán Brito.

Santana sostuvo que el problema es del Estado, no solo del gobierno, y que la sociedad y los partidos políticos también tienen que involucrarse en la solución del sistema penitenciario.

Indicó que todo plan implica una voluntad política, un compromiso del Poder Legislativo, para provisionar los fondos que se necesitan para la reforma penitenciaria.

Además sugirió que debe haber un mejoramiento sustancial de la justicia y de los jueces, de los fiscales, ya que con un buen funcionamiento no habría esa cantidad de presos preventivos en las cárceles dominicanas.

Indicó que los partidos políticos que estuvieron en el Poder y que participaron en la reforma penitenciaria tienen que exigirle al gobierno que continúe con esa reforma.

Dijo que el presidente Luis Abinader dijo que tiene el dinero para embarcarse en el tema de la cárcel de Las Parras y para ejecutar por etapas la reforma de todo el sistema penitenciario.

Además sostuvo que está en conversación con el presidente Abinader para ver si participa en la reforma del sistema penitenciario, “Si hay un compromiso que no se va echar para atrás otra vez y no me va a obligar a renunciar otra vez, yo me meto”, apuntó Santana.

Dijo que la idea que se está manejando es de atender primero la emergencia del penal de La Victoria, ver los daños ocasionados, acondicionarla y luego entregar la cárcel de Las Parras lo antes posible.

Manifestó que el acondicionamiento de la cárcel de La Victoria estará listo primero que la cárcel de Las Parras, aunque sostuvo que la terminación de esta última no se llevará mucho tiempo, ya que estaba lista en un 90 por ciento. Expresó que de hecho algunas áreas de Las Parras estaban en un 98 por ciento y un cuadrante completo con capacidad 2 mil 400 privados de libertad, tras señalar que una cosa es que se entregue el edificio y otra cosa es que se le ponga el agua, electricidad, el gas, el personal y que lo pongan a funcionar.

Recordó que el plan de reforma lo presentó en el 2012, y que al ex procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito no se le apoyó para que la hiciera y que volvió y la sometió en el 2016 y que tampoco se hizo nada. “Ese plan volví y lo actualice y lo sometí en el 2020 y tampoco hicieron nada, aquí va a pasar algo que va afectar la gobernabilidad del país”, enfatizó Santana.

Sostuvo que los temas penitenciarios en Centroamérica y parte de Sudamérica están comprometiendo la gobernabilidad, “están casi tumbando gobiernos”.

Consideró que se debe buscar alojamiento para unos 10,000 privados de libertad, señalando que esa es la línea base para terminar las prisiones que faltan en el nuevo modelo penitenciario.

El presidente Abinader se reunió ayer por más de una hora con la comisión de seguimiento de la cárcel La Victoria -Las Parras y declaró que sus miembros continuarán con los encuentros durante esta semana.

Explicó que la comisión se regirá por decreto que saldrá en los próximos días, “aunque sus miembros ya están trabajando”.

“Ellos van a llevar todo el proceso, no solamente las decisiones de construcción, del presupuesto, sino también, la forma, qué se va hacer después que se muden hacia Las Parras”, dijo el mandatario.

Abinader explicó que la comisión tendrá la asesoría de Roberto Santana, y la coordinación del doctor Jorge Subero Isa.

La integran el defensor del pueblo, Pablo Ulloa; el director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos; cinco decanos de ingeniería de la UNPHU, UASD, PUCMM, UNIBE e INTEC.