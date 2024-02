David Collado celebra la llegada de más de un millón de visitantes a RD en el mes pasado

1,053,983 de visitantes llegaron al país en el mes de enero, en las vías áreas y marítimas, de acuerdo con el ministro de Turismo, David Collado, marcando la cifra como "récord".

Según las estadísticas que mostró el ministro las visitas por vía área y marítimas representó un crecimiento de un diez y un 17 por ciento respectivamente.

Collado especificó que, por primera vez, se supera en enero la barrera de los 700 mil turistas ingresando por la vía aérea en toda la historia del país, en tanto, que los cruceristas contaron 321,754 mil.

El ministro externó que la llegada del más de un millón de visitantes representa un 41% con relación al mismo mes del 2019, 70% respecto al 2022 y un 11% versus el año pasado.

Asimismo, pronóstico que en el primer trimestre de este año llegarán a los dos millones de turistas en el país.

Concluyó el encuentro expresando unas palabras emotiva al manifestar que se siente agradecido con las personas con las que ha trabajado y seguido catalogó su gestión como "transparente".

"En estos casi cuarto año no los he defraudado, no nos hemos robado un solo centavo del Ministerio de Turismo. Hemos trabajado con dignidad y respeto a los bienes del estado dominicano", citó.